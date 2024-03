Belle moisson pour les compétiteurs du Snooker billard club aux championnats d'Europe

Belle moisson pour les compétiteurs engagés aux Championnats d'Europe en Irlande.

Du côté des filles engagées, Géraldine Champanay, Anais Dehan, Collette Henriksen, Dorothee Chaussée, après leur titre de championnes du monde l'année dernière au Maroc, elles deviennent championne d'Europe après leur match, avec une remontada contre une très belle équipe d'Angleterre sur le score de 8-6. Le Snooker billard club a tenu à toutes les féliciter pour ce parcours hors-norme.

A noter que la jeune pousse et belle promesse Léna Champanay en U23 a brillé pour sa première compétition internationale.



En équipe de France B, François Marotel s'incline en demi finale par équipe contre une très belle équipe d'Irlande du Nord mais termine également joueur du tournoi en compagnie de son coéquipier Simon Pellissier sur la plus haute marché du podium.

Toujours du côté homme, David Gonzalez et Claude Champeau ont tout donné pour honorer cette sélection sous les couleurs de la France D sans oublier Joao Maghalaes avec l'équipe A du Portugal avec des très bons résultats à la clé.

Le snooker billard club est fier de ses joueurs et de leurs résultats dans ce championnat d Europe. Prochaine compétition open fbep à Orléans.