Retour sur le Carnaval du Stade et du Plateau

Du 20 au 22 février à la Maison de quartier du Stade et du 27 au 29 février à la Maison de quartier du Plateau, c'était aussi l'occasion de célébrer Carnaval. Plus de détails avec Info Chalon.

Un temps fort Carnaval sur 3 jours au Stade et au Plateau.

Le mardi 20 février, c'était un atelier Fête foraine qui a réuni près de 200 personnes sur la structure venant de plusieurs quartiers de Chalon-sur-Saône et des envions de 14 heures à 17 heures 30.

Une animation gratuite en accès libre avec au programme, cirque, maquillage, réalité virtuelle, barbe à papa, pop-corn, confection de masques et jeux.

Le mercredi 21 février, le Char de Carnaval a fait un détour. Confectionné par les bénévoles du Comité de quartier Avenir-Aubépins-Saint-Gobain, ce char a été suivi par 180 personnes, lors de sa déambulation puis reprise des ateliers de la veille après le défilé.

Le jeudi 22 février, c'était bal masqué avec élection du Roi et de la Reine du Bal, une distinction qui récompense les meilleurs costumes et les meilleures chorégraphies. Environ 50 personnes, avec des enfants et leur parents ont participé à cette animation. Un banquet était offert aux participants du bal.

Le mardi 27 et le mecredi 28 février, c'était à nouveau ateliers et animations Fête foraine de 14 heures 30 à 17 heures 30. Une animation gratuite sur inscription qui a réuni 110 personnes au Plateau et 80 personnes le jeudi 29 février à l'occasion du spectacle «Quand je s'rai petit».

