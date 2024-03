Avec plus de 40 auteurs illustrateurs et plus de 35 stands d’édition, le Salon du Livre Jeunesse 2024 prend une grande ampleur

Un salon sur la promotion de la lecture et de l’écrit. Découvrez le programme !

Mardi 5 mars à 14h30, se déroulait à la bibliothèque jeunesse le Point presse de présentation du Salon du Livre Jeunesse qui va se dérouler du 22 au 24 mars 2024 au Parc des expositions et dans les salons du colisée.

Une présentation qui s’est déroulée en présence de Fabienne Saint-Arroman, Vice-présidente au Grand Chalon en charge de la Petite enfance, Emmanuelle Dupuit-Pinto, Vice-présidente en charge de la culture et Déléguée au développement de la vie étudiante, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Bruno Legourd, 3e adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, Bernard Maréchal, Président du Comité des Foires, Bénédicte Mosnier, Edition Eveil et découverte, Adrien Monniot, Directeur de la bibliothèque Municipale assisté de tout le personnel de la bibliothèque jeunesse et municipale…

Après la présentation du Salon par Bénédicte Mosnier,

S’en suivait l’allocution de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône dont voici quelques extraits : « Cet événement est inscrit dans le paysage culturel pédagogique chalonnais et grand chalonnais. Nous sommes la ville au quatre salons littéraires avec le plus ancien, le Salon du Livre Jeunesse, ensuite, le Salon de la Bande Dessinée, le Salon des auteurs de Bourgogne Franche-Comté et le dernier le Salon des Livres Anciens. Nous avons 4 événements grand public qui concernent des publics différents pour arriver à notre objectif de promotion de la lecture et plus largement de l’écrit puisque le livre est l’un des supports et qu’il est cher à nos cœurs. Mais ce salon du livre jeunesse fait place aussi à des technologies plus contemporaines que celle de Gutenberg, même si le livre a beaucoup changé entre temps mais c’est une autre façon d’approcher la lecture et c’est à la fois un travail au long court. Je remercie d’ailleurs toutes les équipes municipales qui sont là, c’est un travail qui se joue à la Bibliothèque Municipale, à Bibliothèque Jeunesse et à la Bibliothèque des Près Saint Jean. On aura d’ailleurs l’occasion de se voir dans une quinzaine de jours pour vous présenter l’ouverture des points lectures dans les Maisons de Quartier […] Le service public assure une continuité partout sur le territoire communal et l’événement lui, permet de mettre un coup de projecteur sur la lecture et sur le livre [...] Nous sommes sur une progression assez significative nos seulement avec une extension du territoire mais de l’aire géographique quand on voit des établissements scolaire comme Paray-le-Monial venir sur le salon. Cet événement est donc important, c’est le coup de projecteur ! Cela fait partie des enjeux vraiment important car on vit dans un monde où l’image se substitut parfois à l’écrit avec tous les dangers que cela peut représenter. Donc on n’a besoin de revenir à une source, le livre et on y croit très fortement. Je remercie tous les partenaires, le Comité des Foires qui porte cet événement depuis le début, La maison d’édition ‘Eveil et Découverte’ et tous les partenaires et services concernés […] Donc vous l’aurez compris, on reste plus que jamais déterminé à faire durer ce salon encore longtemps et faire assoir dans notre paysage les autres salons […] Nous avons plus que jamais la volonté de promouvoir le livre avec ce salon du livre jeunesse et notre offre multi-partenarial. Je vous remercie ! ».

Découvrez le programme et les informations :

Co-organisé par le Comité des Foires et Salons, les éditions Eveil et Découvertes et la Ville de Chalon sur Saône, porté par la Bibliothèque Municipale et en partenariat avec le Grand Chalon, le 8ème salon du livre jeunesse de Chalon-sur-Saône se tiendra aux Parc des Expositions du Vendredi 22 au Dimanche 24 Mars 2024.

Infos pratiques

LIEU : Parc des Expositions : Rue d’Amsterdam 71100 Chalon sur Saône , Vendredi 22 MARS : 9h – 18h en continu – journée dédiée aux scolaires (sur inscription) et accès à tout public - Samedi 23 MARS : 9h – 18h en continu - tout public – Dimanche 24 MARS : 10h – 18h en continu – tout public Tarif : 3 € (1 sac tissu offert par famille) Gratuit pour les enfants de - de 16 ans, les personnes en situation de handicap, FOOD TRUCK : « C’est dans la boîte » Food truck local proposant une restauration salée sucrée de produits locaux. Repas également en livraison avec le Comptoir des Gourmands de la rue aux Févres Contact Comité des Foires et Salons - Tel. 03 85 46 37 27. Email. [email protected] / et Suivez nous sur : https //www.facebook.com/SalondulivreChalon/

PARTENAIRES du SALON

Mairie de Chalon – Grand Chalon – Région Bourgogne Franche Comté – Département de Saône et Loire - Bibliothèque Départementale de Saône et Loire – DRAC – Crédit Mutuel – Crédit Mutuel - Crédit Mutuel Enseignant – La Meulière – Doudou Dragées – Kangourou Kids – l’Agence Livre et Lecture – les librairies chalonnaises Develay , la Mandragore, l’Antre des Bulles, la Fnac. – Médiathèque de St Rémy – Bibliothèque de Châtenoy-le-Royal et ST Marcel Maisons de quartier de Chalon SNCF Voyageurs continue de nous soutenir en tant qu’acteur engagé dans la promotion de la culture et des traditions locales.

La journée scolaire (vendredi)

En complément du Parc Expo : Salons du Colisée pour accueillir les scolaires : Grand Salon (500 m), Pavilion (300 m²), Petits salons (3 x 50 m²),Accueil : (180 m²). Les groupes sont accueillis par des élèves en Bac Pro Accueil du Lycée Emiland Gauthey avec l’équipe de la bibliothèque. La Petite Enfance accueille les Crèches, RAM et petite section par petit groupe avec des séances d’1/2 heure. L’espace La BIBLI (Bibliothèques de Chalon, Bibliothèque Départementale de Saône et Loire, Médiathèque de St Rémy et la Bibliothèque de Châtenoy le royal) accueille de la moyenne section aux lycéens. Les espaces ATELIERS animés par des auteurs ou illustrateurs accueillent des primaires et des collégiens : Catherine Ganz-Muller (Scrineo) - Mamadou Sow (Milan) - Valerie Lacroix (Perspective) – Anne Malher (Callicephale) - Farah Douibi - Benoit Grelaud (Gründ) - - Dasha Vernova - Erik l’homme (Gallimard) - Sarah Andrès (Gallimard) - Valentin Varrel (Glénat) Autres ateliers : L’association SEVE (Savoir Être et Vivre Ensemble) propose des ateliers philosophiques. Bulles de Bourgogne propose 4 ateliers pour les collégiens autour de la Bd sur Chalon sur Saône (chaque enfant repartira avec une BD). Conférence-dessinée autour du Loup dans la littérature jeunesse- Nicolas Duffaut – Raphaël Baud (Chocolat jeunesse). Spectacle de lectures enchantées par les Carnets de Prunelle. Ateliers en direction des primaires avec création de courtes histoires à partir de découpages et collages de personnages (Dasha Vernova). Le labo Mine de carton : montages de kit créatifs et sensibilisation à la démarche de matériaux recyclés par Julien Giraud.

SPECTACLES :

⮲ Pour les tout-petits et maternelles : 3 Spectacles de la Cie Rebondire (40 min) ⮲ Pour les primaires et les CM : 2 Spectacles La Dieselle Compagnie (45 min) - CM2 aux 5e et 2 Spectacles Cailloux Brûlants (50 min) - primaire à 5e ⮲ Pour les collégiens et lycéens : 2 Spectacles Cie Bonheur Vert (1h) - 3e à Terminale et 2 Spectacles Pirouette et queue de cerise (45 min) - 6e/5e

J.P.B