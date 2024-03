Les jeunes filles du Foyer de Lux investies dans le dispositif ‘L’Art pour raccrocher’ ont brûlé les planches !

Jeudi dernier, à 15h30 à l’Espace des Arts, le Studio Noir où avait lieu la restitution du projet ‘L’Art pour raccrocher’, affichait complet. Cette action portée par le Département, en convention avec l’Etat, et en partenariat avec ces structures culturelles, la Sauvegarde 71 et le Prado Bourgogne, a permis un accompagnement sur plusieurs mois d’un petit groupe composé de jeunes filles, de 14 à 17 ans, sous l’oeil attentif et bienveillant du metteur en scène Sébastien Foutoyet (Compagnie SF). Celles-ci ont réitéré l’expérience de la scène vendredi soir au Galpon à Tournus où elles se sont de nouveau illustrées. La représentation a été un moment fort en émotions, livrant un message vrai et ‘cru’ sans verser dans le pathos. Le public a été profondément touché par ce travail, la mise en scène et la mise en lumière de ces mots (maux) qu’elles ont livrés avec beaucoup d’authenticité.

Des ateliers similaires se déroulent également à Mâcon et au Creusot avec d’autres groupes. Lors de cette restitution de projet à Chalon-sur-Saône, on notait également la présence des référents de l’Espace des Arts et du Centre éducatif Le Village de l’association Sauvegarde 71 de Lux, amplement investis dans le cadre de cette action.

Ce dispositif s’intéresse aux jeunes suivis par les Services de l’aide sociale à l’enfance de Saône-et-Loire et vise à « une remobilisation par des solutions atypiques et hors institution afin de redonner des repères, du sens, de la confiance en soi, un intérêt à des jeunes qui ont perdu ces cadres normatifs ». C’est donc une action de remobilisation, éducative et pédagogique qui propose :

des ateliers de remobilisation par l’expression artistique en partenariat avec les 6 structures culturelles de Saône-et-Loire labellisées par l’Etat (L’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône, l’Abattoir CNAREP, le Conservatoire du Grand Chalon, L’ARC Scène nationale du Creusot, La Cave à musiques Scène de musiques actuelles, le Théâtre Scène nationale de Mâcon).

Un parcours du spectateur.

Une préparation et un accompagnement éducatif.

Mis en place depuis 2020, ces ateliers ont fait l’objet d’un rapport d’étude en septembre 2022 intitulé « Etude d’impact du projet ‘L’Art de raccrocher’ de Saône-et-Loire » par Michel Valle et Cyril Villet de l’IRTESS (Institut Régional Supérieur du Travail Educatif et Social de Bourgogne) qui attestent des effets bénéfiques d’un tel dispositif auprès des publics qu’il touche.

SBR