Chalon-sur-Saône : Beaucoup de monde a assisté à la présentation des coureurs et au départ de la course Paris Nice

Plus de 2000 personnes sur le Port Villiers !

S’il y a un sport qui est bien populaire, c’est le cyclisme ! Aussi ce mercredi 6 mars, depuis 6 heures du matin, les chalonnais ont pu assister aux préparatifs de l’avant course du soleil, ‘Le Paris Nice’.

Pour l’occasion, la municipalité et le Grand Chalon participaient à cette grande fête du vélo en proposant au public de nombreuses animations : De 9h à 12h : Dite Ouistiti (vers la statue Niepce), Pédalez au quotidien (réseau Zoom –Transdev/Stac), Il est beau mon vélo (magasin chalonnais Europe vélos et A bicyclette), Bien manger pour pédaler (quizz par interfel interprofession des fruits et légumes frais), atelier pour cycliste en herbe (vers jeux enfants Gambetta)… mais aussi

Déambulez en musique (Nola Kollectiv Brass Band), Pédalez c’est mixé (pour obtenir un smoothie), Tout Chalon Donne (établissement français du sang), 10 et 11h Shows Freestyle avec John l’un des meilleurs rider mondial de sa discipline (vers Monument aux morts) 10 h 10 Le flashmob Dansez comme jamais 80 enfants des centres loisirs de la ville ont fait un show chorégraphié sur la ligne de départ, crêpe à papa triporteur gourmand (quai Gambetta).

Etaient présents à cet événement de grande ampleur : Olivier Tainturier, Sous-préfet de l’Agglomération de Chalon-sur-Saône, Louis Margueritte, Député de la 5ème circonscription, Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, Dominique Melin, Vice-présidente au Grand Chalon en charge des sports, Françoise Vaillant, Conseillère Départementale, Vincent Bergeret, Maire de Chatenoy-le-Royal, Jean Michel Desmard, Conseiller d’agglomération et maire de Ouroux-sur-Saône, Bruno Legourd, 3e adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, Françoise Chainard, 8e adjointe en charge de l’espace public, Pierre Carlot, Conseiller Municipal aux Associations, Fabrice Faradji, Délégué aux grands équipements sportifs et aux sports, Bruno Rochette, Délégué aux relations avec les bénévoles associatifs, Gilles Véchambre, Directeur des Sports de la Ville de Chalon et du Grand Chalon, Jean-Luc Durand, Vice-président de l’O.M.S…

A 10 heures, après la signature des 145 coureurs ceux-ci étaient attendus face au public sur le camion podium pour une présentation de chaque équipe.

Des coureurs très abordables qui ont accepté de se faire prendre en photographie :

Primoz Roglic, le favori de la course,

Julien Bernard le bourguignon avec Pierre Carlot,

Bryan Coquard,

Arnaud Démare avec Jean Michel Desmard

Arnaud Démare

Un coureur de la FDJ avec Louis Margueritte,

Le Champion du monde Remco Evenepoel (deux fois champion du monde).

David Gaudu avec Pierre Carlot

A 11 h 45 avait lieu la photographie protocolaire avec le maillot jaune (leader) le maillot blanc (meilleur jeune)

A 11 h 50 le départ fictif quai Gambetta était lancé et les 145 coureurs s’élançaient pour la course avec un départ lancé à Cortelin (Saint-Rémy) et une arrivée au Mont Brouilly (Rhône), soit une distance de 183 Kilomètres à parcourir.

Résultat de la course : Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) s’impose au sommet du Mont Brouilly avec 10 secondes d’avance sur Luke Plapp (Jayco-AIUIla), le nouveau leader au classement Général. A noter la chute de David Gaudu qui perd de précieuses minutes (+ de 6) sur les favoris Primoz Roglic et Remco Evenepoel

Le Photoreportage info-chalon.com

J.P.B