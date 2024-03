Centenaire de l'appellation Mercurey : un siècle d'excellence viticole fêté ce samedi 9 mars

Des vins rouges élégants aux vins blancs raffinés, chaque bouteille raconte une histoire, capturant l'essence même du terroir et du travail passionné de ses vignerons. Exploration de la palette de Mercurey avec un programme de dégustation ce samedi.

La journée du samedi 9 mars s'annonce comme une véritable aventure gustative avec une dégustation exceptionnelle de 100 vins de Mercurey, ouverte au public à la salle des fêtes de 10 h à 16 h, au tarif de 10 € incluant un verre collector du centenaire. Ces dégustations de différents millésimes offriront une opportunité unique de découvrir la diversité des terroirs de Mercurey. Un espace dédié aux "vieux millésimes" comblera également les connaisseurs en offrant l'opportunité de déguster des vins d'exception.

De 16 h à 17 h 15, l'historien Gilles Platret, maire de Chalon, animera une conférence sur l'origine et l'histoire de l'appellation Mercurey. Ce rendez-vous culturel se déroulera dans l'église de Touches, offrant un cadre à la fois solennel et inspirant.

Ce programme d'exception promet de marquer les esprits et de rendre hommage à la richesse et à la diversité de l'appellation Mercurey.

Retour 100 ans d'histoire

Tout a commencé il y a 100 ans, avec l'extrait du jugement de Chalon du 29 Mai 1923, officialisé le 30 Mai, qui délimita l'aire de l'appellation Mercurey (sur les communes de Mercurey et Saint-Martin-sous-Montaigu,) une décision qui demeure toujours officielle aujourd'hui. Mais derrière ce jugement historique se cache une histoire de lutte et de dévouement de la part des vignerons locaux pour protéger et promouvoir leur terroir.

Il y a un siècle, Edouard de Suremain, vigneron à Mercurey et également bâtonnier, aux côtés d'Antoine Rousseau de Saint-Martin-sous-Montaigu, futur maire de cette commune, ainsi que d'autres vignerons des communes avoisinantes, ont saisi le tribunal de Chalon pour dénoncer des pratiques frauduleuses de certains vignerons voisins. Ces derniers prétendaient produire du Mercurey à la demande, ce qui compromettait la réputation et l'intégrité de cette prestigieuse appellation.



La naissance de l'appellation Mercurey

Créée le 29 mai 1923 par le jugement du tribunal de Chalon-sur-Saône, l'appellation Mercurey a consacré officiellement un grand vin rouge réputé depuis le IXème siècle, ainsi qu'un vin blanc prisé par les amateurs de grands crus. Ce vignoble s'étend sur deux communes, Mercurey et Saint Martin sous Montaigu, faisant partie intégrante des vignobles de la Côte Chalonnaise.

D'une superficie totale de 650 hectares, plantée principalement en Pinot Noir (85%) et en Chardonnay (15%), Mercurey est la plus importante appellation en Pinot Noir de Bourgogne et en surface de la Côte Chalonnaise. La vinification est le fruit d'un art séculaire en Bourgogne, combiné au savoir-faire et à la personnalité de chaque vigneron de Mercurey et de Saint Martin sous Montaigu.



L'Union des producteurs de Mercurey

Le syndicat d'appellation Mercurey, rebaptisée depuis 20 ans ODG, a pour mission principale la défense et la promotion de cette appellation renommée. Rassemblant 70 propriétaires de vignes, dont 40 vignerons, l'association œuvre pour préserver la réputation et la qualité des vins de Mercurey, qui sont exportés sur les 5 continents et présents dans les meilleurs restaurants du monde.

En somme, le centenaire de l'appellation Mercurey est l'occasion de célébrer non seulement un vin d'exception, mais aussi l'histoire, le travail et la passion des vignerons qui ont contribué à faire de Mercurey l'une des appellations les plus prestigieuses de Bourgogne.

Si Mercurey célèbre aujourd'hui un siècle d'excellence, son histoire ne s'arrête pas là. Au contraire, elle continue de s'écrire chaque jour, portée par l'innovation et la quête incessante de la perfection. Les vignerons de Mercurey sont animés par un désir profond de préserver la qualité et l'authenticité de leurs vins, tout en embrassant les défis du monde moderne.

Jeannette Monarchi