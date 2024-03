Le conseil départemental de Saône et Loire avance 1,8 million d'euros pour l'innovation médicale à l'hôpital de Chalon

Sensible à la sollicitation de l'Association pour la recherche médicale en Saône et Loire, fondée en 2021 à l'initiative du docteur Thomas Maldiney, le Conseil départemental a souhaité assurer son rôle dans la lutte contre la désertification médicale.

Innovation et recherche sont synonymes d'attractivité du territoire ! Le sujet a été réaffirmé ce jeudi matin à l'occasion d'une visite d'André Accary, au sein de l'hôpital William Morey. Entre le dossier du centre de santé départemental qui a fait de la Saône et Loire, l'un des précurseurs en France, André Accary affiche une sensibilité accrue sur la question de l'innovation et de la recherche médicale. Alors lorsque Thomas Maldiney, médecin réanimateur chalonnais et ses collègues sont venus frapper à la porte au titre de leur association, le Président du Conseil départemental n'a pas attendu bien longtemps pour comprendre tout l'intérêt de la démarche.

Le refus de la fatalité en matière de désertification médicale

Certains considèrent que le rôle joué par les collectivités locales est en dehors de leurs prérogatives. On peut de facto admettre ce constat mais de là, à accepter la fatalité face aux inerties du Ministère de la santé, il appartient aux territoires de saisir les opportunités. C'est chose faite en Saône et Loire, et sans doute bien plus ici qu'ailleurs.

En 2023, le département a octroyé une aide de 240 000 euros à l'association de recherche, dont 40 000 euros pour créer une bourse de recherche, permettant au final de nouer des relations solides entre le CHU de Dijon, les centres hospitaliers de Chalon et Mâcon mais aussi la faculté de médecine.

L'attractivité des médecins passe aussi par un tissu médical digne de ce nom

Personne n'est dupe. Les jeunes chirurgiens qui sortent diplômés des écoles de médecine, ont passé toutes leurs années de formation sur du matériel dernier cri. On ne peine pas à imaginer la réaction en arrivant dans des établissements médicaux sous-dotés. L'attractivité et la lutte contre la désertification médicale passe aussi par le matériel.

C'est un prêt de 1,8 millions d'euros qui a été consenti à l'hôpital de Chalon pour l'achat d'un robot de chirurgie, permettant du coup d'enrichir l'offre du plateau technique chalonnais, mais aussi et surtout pour une grande moitié de la Saône et Loire. Pour rappel, l'hôpital William Morey est site pivot du Groupement Hospitalier Nord Saône et Loire, à savoir un bassin de vie de près de 400 000 euros.

Un programme de recherche qui s'intensifie

Philippe Collange-Campana, Directeur de l'établissement, a rappelé le virage opéré par l'établissement chalonnais depuis deux ans, dans le dossier de la recherche médicale et de l'innovation. Et l'établissement n'entend pas en rester là avec d'autres phases lancées, dans l'idée de faire de Chalon , "une tête de pont". Etre au goût du jour, c'est aussi une manière d'exercer la carte de l'attractivité pour les plus jeunes praticiens, qui n'envisagent pas leur profession sans cette dose d'expérimentation et de recherche.

L'exemple de l'arrivée de robot orthopédique est assez symptomatique de la stratégie portée par Chalon. Sur l'ensemble du territoire métropolitain, une petite quinzaine de robots du genre sont disponibles. Ainsi, sur la seule année 2023, ce sont 430 opérations qui ont menées via ce robot. D'ici 2025, c'est le robot de la "chirurgie dite molle" à savoir la chirurgie viscérale qui entrera en vigueur, "un élément crucial en matière d'attractivité. C'est bon pour tout le monde, un hôpital qui se modernise" a conclu le directeur de l'établissement.

Des propos corroborés par l'ensemble des professionnels. Philippe Dubot, Président de la Commission Médicale de l'Etablissement, est revenu à la charge, à l'image de Gilles Platret et André Accary, sur l'importance de considérer les patients Saône et Loiriens comme n'importe quels autres, "même si on n'est pas au CHU et nous n'avons pas l'intention de l'être. Les patients ont le droit d'être soignés de la même manière, en dehors des sur-spécialités. Il faut que l'innovation continue d'être portée conjointement entre Dijon, Chalon et Mâcon". Là aussi, le maire de Chalon a souligné l'importance de l'hôpital de Chalon, dans un maillage territorial qui dépasse Chalon et son agglomération".

Laurent Guillaumé