CIFA JEAN LAMELOISE - La réaffirmation du député Rémy Rebeyrotte

Alors que la notion de CIFA Jean Lameloise tant à être gommée au profit du CFA Interprofessionel de Mercurey, Rémy Rebeyrotte a mis les pieds dans le plat, ce jeudi soir à l'occasion de la remise des prix aux majors des promotions 2023. "Je dis encore CIFA et Jean Lameloise, une référence qui porte des valeurs à garder" a lancé le député de Saône et Loire. "Mercurey est une appellation dans les vins mais aussi dans l'apprentissage" avant d'évoquer la présence parmi les agents de l'Assemblée Nationale, d'un certain nombre de professionnels issus des bancs du CIFA.

L.G