La deuxième édition des Oenolions se déroule ce samedi

Le principe des Oenolions, c'est une vente aux enchères de vins de la Côte chalonnaise, dont les bénéfices sont intégralement reversés en faveur du handisport. C'est ainsi qu'en 2023, le Lions Club Mercurey Côte chalonnaise a pu offrir deux fauteuils handisport, l’un au Tennis Club Dracy et l’autre à l’Élan Chalon basket fauteuil.

Devant une telle réussite, le Lions club Mercurey Côte chalonnaise, a décidé d'organiser une deuxième édition, qui se déroulera samedi 6 avril, à compter de 19 heures, dans la salle des fêtes de Mercurey. Les bénéfices iront cette année à la jeune association givrotine « Spirit of Josette » (https://www.spiritofjosette.fr/). Cette dernière met gratuitement à disposition des fauteuils, adaptés à tout type de handicap et qui sont, soit poussés par des coureurs à pied, soit tractés par un vélo.

Et Jeux olympiques obligent, une aide sera aussi versée aux sportifs paralympiques du Département.

Bien sûr, tout cela n'est rendu possible que grâce à la grande générosité de 51 vignerons locaux (10 de plus qu'en 2023), qui ont offert pour l'occasion 161 bouteilles, 56 magnums et 2 Jéroboams, représentant toutes les appellations de la Côte chalonnaise. Avec cette année, un lot remarquable, à savoir 1 Jéroboam numéroté (le seul présent en Europe, parmi les 14 répartis dans le monde) de Mercurey 1er cru Champs Martin 2020, offert par le Domaine Bruno Lorenzon.

Comme en 2023, cette vente aux enchères bénéficiera de l'appui bénévole de Guillaume Lebras, œnologue local bien connu et de Maître Jérôme Duvillard, commissaire-priseur mâconnais. Le premier a réparti l'ensemble des dons en 54 lots, qui seront proposés lors d'une vente aux enchères, animée par le second.

A noter une nouveauté cette année, à savoir la possibilité de participer à distance à cette vente aux enchères. Pour ce faire, il suffira aux personnes intéressées de s'inscrire gratuitement en amont sur le site spécialisé www.interencheres.com, où le catalogue complet de la vente sera consultable prochainement. Il sera aussi possible de se le procurer sur simple demande à l'adresse mail [email protected].

Et pour être complet sur le sujet, sachez qu'une exposition photo sera proposée par Bastien Villeboeuf et qu'une buvette permettra aux personnes qui le souhaitent de se rafraîchir.



En pratique :