Record d’affluence pour la 5ème édition du marché multi-collections et du livre d’occasion ce dimanche à la salle Alfred Jarreau

Un rendez-vous devenu incontournable pour les san-marciaux avec ce marché multi-collections et du livre d’occasion.

Au total, ce sont 605 visiteurs qui ont passé la porte de la salle des fêtes communale : un record d’entrées pour la manifestation.

La quarantaine d’exposants, fidèles au poste, ont, eux, été unanimes au micro d’Info Chalon : « Chaque année, on a toujours beaucoup de public, cela permet d’écouler un peu notre stock c’est sûr, mais aussi et surtout c’est toujours une très belle journée sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité ».

La trentaine de bénévoles de l’équipe de SMD se sont confiés satisfaits de leur événement : « On a trouvé un public d’exposants, on a même dû créer une liste d’attente tant la demande est forte pour participer ».

Ceux-ci ont également souhaité souligner le nouveau format de la salle des fêtes beaucoup plus propice et convivial à ce genre de manifestation.

Enfin, les membres de l’association ont tenu à remercier les exposants pour leur présence et les nombreux visiteurs qui ont fait le déplacement.

Et pour ceux qui ne veulent pas louper la 6 ème édition, vous pouvez d’ores et déjà noter dans vos agendas la date du 9 mars 2025 !



Amandine CERRONE.