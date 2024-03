Les Afterwork du Badminton Club de Saint-Marcel : c’est parti pour les inscriptions de la toute première édition du 16 mai prochain

Ces nouveaux rendez-vous sont l’occasion de passer une soirée autour du badminton accompagné d’un divertissement supplémentaire (autre activité sportive, ambiance musicale, activités manuelles ou intellectuelle, jeux etc).

L’occasion pour le public de découvrir le BCSM et de profiter de sa bonne ambiance légendaire !

Agrémenté d'une buvette avec petite restauration, le concept est de grouper 2 activités dans le Dojo Cécile Nowak pour profiter d'une soirée détente et originale ensemble après une journée de boulot.

Sur plusieurs jeudis de l'année, de 18h30 à 22h00, cette soirée privée accueillera une cinquantaine de joueurs de « bad » et une cinquantaine de spectateurs pour passer la soirée, refaire le monde autour d'un verre.

*Côté spectateur : l'accès est ouvert à tous (y compris les non pratiquants de badminton) et vous permettra de passer une bon moment "afterwork" en profitant du spectacle de badminton, de l'ambiance musicale, de l'activité surprise... Un bon moyen de se détendre presqu'en fin de semaine pour commencer de se préparer au weekend. C'est l'occasion aussi de venir découvrir une pépite que le BCSM souhaite mettre en avant et vous présenter...

*Côté badminton : l'accès est réservé exclusivement aux licenciés FFBAD. Avec son partenaire choisi ou avec un partenaire tiré au sort, les joueurs feront des matchs en double sans enjeu en 2 sets gagnants de 15 points. En revanche, fidèle au concept du BCSM : pas de points enregistrés, pas de classement ! Une seule conséquence au résultat du match : les vainqueurs offrent un coup à boire à l'autre équipe !

Une buvette vous permettra de vous restaurer sur place (planches/boissons/bière/autre...).

L'accès est limité et les places doivent être achetées pour la somme de 5€ en amont pour chaque soirée.

L'accès est strictement réservé aux adultes majeurs.

*Côté programmation, le BCSM vous donne donc rendez-vous le 16 mai prochain pour la toute première edition de son nouveau concept et n’a pas fait les choses à moitié côté animation puisque c’est le DJ LIAM NRD qui a été choisi pour animer la soirée.

Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ce jeune DJ prometteur adopte un concept très original et saura vous surprendre avec ses musiques accompagnées de son saxophone : ambiance de feu garantie !

(Rendez-vous ici pour en savoir plus).

Réservez donc votre 16 mai 2024 de 18h30h à 22h pour ce tout premier AfterWork du BCSM !

Pour les inscriptions c’est par ici.

Et pour suivre l’actualité du BCSM c’est par là.



Amandine CERRONE.