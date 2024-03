La Saône et Loire toujours en vigilance crue et une semaine grise

En attendant la fin de l'hiver, ces prochaines journées n'ont rien de bien enthousiasmantes du côté météorologie. En Saône et Loire, le ciel gris laissera passer parfois quelques belles éclaircies mais les averses seront encore bien au rendez-vous. La petite accalmie est à prévoir pour jeudi et surtout vendredi, une journée particulièrement ensoleillée, avant le retour du gris et des averses pour le week-end. Un temps qui ne devrait guère changer jusqu'au printemps !