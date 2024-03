JUDO CLUB CHALONNAIS - 4 Cadets qualifiés pour le Championnat de France 1ère Division!

Après 4 Juniors qui ont disputé (le we dernier) et 3 minimes qui disputeront les «France » le 23/24 mars, ce sont les cadets qui ont brillé lors du Championnat Bourgogne Franche Comté 1ère Division et qui se qualifient également pour l’échelon national 1ère Division dans 3 petites semaines.

3 champions et 1 vice Championne, une 5ème place et deux 7èmes :

Dans la catégorie féminine des -57kg, Sarah PETIT et Maëva HUGUENIN ont fait un parcours similaire et s’offrent même le doublé où, pour une fois Sarah prend le dessus sur son amie en finale. Auparavant, chacun d’entre elle avait gagné leur 3 combats pour accéder au match ultime qui allait les départager. Une belle complicité qui leur permet de vivre l’expérience des «1ère Div. » que seule Maëva avait vécu la saison passée.

Chez les garçons, Daniel SOLOMONYAN en +90kg s’octroie le titre après avoir remporté ses 4 combats par Ippon tout comme Maël HERBAUX qui se pare de la médaille d’or dans la catégorie des -90kg. Les 2 gaillards, rejoignent donc les filles et seront donc de la partie pour le championnat de France à Paris le 31 Mars prochain.

D’autres cadets ont fait eux aussi un parcours honorable à l’image de Matthieu BERBIGET(-73kg) qui termine 5ème de la compétition, ainsi que Adéle SIMON (-52kg) et Kylian TERRIER (-66kg) 7èmes dans leur catégorie respective avec des combats significatifs qui devraient leur donner confiance pour les championnats 2ème Division et Espoir du mois d’avril prochain à St Marcel.

Même si pour les autres combattants présents le parcours s’est arrêté prématurément, cela donne des pistes de travail pour les prochaines échéances et nul doute que le coach Yann DU CLOSEL, mènera les prochains entraînements en fonction des objectifs de chacun.