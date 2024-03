AVIS DE DECES - Madame Simone DORÉFICE née MÉNÉTIER

GIVRY - BOURG-EN-BRESSE



ROBERT Dominique et René,

sa fille et son gendre ;

SANGOLO Marine, sa petite-fille et Matthieu son mari ;

Coline, Romane, Zoé et Calixte, ses arrière-petits-enfants ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont le très grand chagrin de vous faire part du décès de

Madame Simone DORÉFICE

née MÉNÉTIER

survenu le 8 mars 2024,

à l'âge de 94 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 15 mars 2024 à 10 heures en l'église Saints-Pierre-et-Paul de Givry, suivie de la crémation dans l'intimité familiale.

Fleurs artificielles seulement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.