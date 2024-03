Réussite pour la 8e Edition du Salon des Vins Plaisir du Rotary Club de Chalon St Vincent

Pas moins de 800 visiteurs durant ces deux jours de Salon Vins Plaisirs qui s’est tenu dans la salle des fêtes de Chatenoy le Royal ces 9 et 10 mars 2024.

Un Salon qui a été inauguré samedi matin par le Maire de Chatenoy le Royal, Vincent Bergeret, accompagné de Françoise Vaillant, conseillère départementale ainsi que de Bruno Legourd, 1er adjoint et représentant le Maire de Chalon sur Saône, ainsi que des élus municipaux de Châtenoy le Royal.

La présidente en exercice du Rotary Club de Chalon St Vincent, Michèle Tarrit-Lotton a tenu à souligner toute l’importance d’une telle manifestation au regard de l’aide qui sera apportée aux deux associations que sont Soakilonga ( centre de nutrition pour les enfants de Madagascar) et l’Outil en Mains ( initiation des jeunes du Chalonnais aux métiers manuels).

Deux actions qui entrent dans l’organigramme des actions voulues par l’esprit international du Rotary, ainsi que sur le plan du District 1750 Bourgogne Champagne, dont le Gouverneur, François Berthelon a tenu à être présent à cette inauguration et saluer tous les membres de l’organisation de cette manifestation..

Ce sont 32 exposants de vignobles de (presque) toute la France et quelques métiers de bouche qui ont ainsi pu faire découvrir leurs productions à un public très enthousiaste et acheteur, qui a dû jongler également avec les nombreux évènements populaires de ce dernier week-end ( Centenaire de l’appellation Mercurey, le rugby avec France Angleterre U18 à Chalon le samedi et Pays de Galles France du Tournoi des VI Nations le dimanche ou encore un certain Elan - ASVEL en basket.

Rendez-vous est donné pour la 9e Edition en 2025 !

JC Reynaud