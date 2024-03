Un nouveau d’AÏKIDO ce week-end à Chalon Sur Saône

Environ 60 participants se sont présentés au stage d’Aïkido organisé par le Comité Inter Départemental de Bourgogne et accueilli par le club Chalon Aïkido.

Il n’y a pas de compétition en Aïkido, les stages sont propices à vaincre la routine d’une pratique « entre soi » et à proposer à chacun des voies de progrès, de se préparer à un passage de grade. Ce sont aussi des occasions de rencontres et d’aspects inhabituels de la pratique, … Et ce sont toujours des moments conviviaux !

Ce stage gratuit était ouvert à tous les pratiquants quel que soit leur niveau de pratique. Cette journée a permis aux Aïkidokas d’appréhender une autre approche de leur Art Martial et de se « confronter à d’autres partenaires ». De nombreuses facettes ont été apprises ou révisées, travail à genoux, à mains nues, aux armes, …

Le stage était animé par Gilles AILLOUD 7ème Dan Chargé d’Enseignement National par la fédération F.F.A.B.

De nombreux clubs Bourguignons étaient représentés, Dijon, Sennecey Le Grand, Le Creusot, Cuisery, Givry, Chalon, …, et d’autres venus de plus loin Langres, Aix Les Bains, notons la présence de jeunes Aïkidokas qui n’ont pas hésités à se confronter aux adultes.

Les enseignants du club Chalon Aïkido étaient bien sûr présents sur le tatami, accompagnés de leur Président.

Vous pouvez toujours venir faire un essai aux horaires de cours à la Maison des Sports de Chalon sur Saône, l’équipe de bénévoles vous accueillera avec plaisir (site web : Chalon-aikido.com).

Chalon Aïkido remercie le Judo Club Chalonnais et la ville de Chalon sur Saône pour le prêt du dojo de la rue de la Paix.