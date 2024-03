Remise officielle d’Open Badges aux salariés en insertion d’ID’EES SERVICES et VALORISTES BOURGUIGNONS

Jeudi dernier aux Valoristes Bourguignons à Champforgeuil, 6 salariés se sont vus remettre officiellement, par leurs directions, leurs nouveaux Open Badges. En présence de la Direction Développement Economique, Enseignement Supérieur, Numérique & Emploi du Grand Chalon ainsi que d’entreprises du bassin, intéressées par la méthode, l’occasion était donnée d’échanger sur les points du système.

Qu’est-ce qu’un OPEN BADGE ou Badge Numérique ?

C’est un outil de reconnaissance de compétences informelles, savoir-être ou savoir-faire.

Nés en 2011 à l’initiative des fondations Mozilla et MacArthur, au départ pour rendre visibles et valoriser des aptitudes développées par les étudiants dans le cadre de leurs activités estudiantines ; aujourd’hui, les Open Badges offrent aussi la possibilité de rendre visibles des aptitudes et expériences au sein de parcours professionnels.

D’un point de vue technique, l’Open Badge est une image numérique qui contient des métadonnées concernant : l’identité du récepteur du badge, l’identité de l’émetteur du badge, les critères de l’attribution du badge ainsi que les preuves justifiant de son attribution.

Depuis janvier 2023, les équipes encadrantes d’ID’EES SERVICES et des VALORISTES BOURGUIGNONS se sont formées au sein de l’expérimentation "Badgeons l'IAE en BFC" pilotée par le Consortium des réseaux de l'IAE.



Face au constat du peu de diplôme, du peu de validation des compétences des salariés en insertion professionnelle et du manque de confiance en soi qui en découle, les deux structures s’approprient le principe de création et d’émission d’Open Badge pour valoriser de manière homogène leurs salariés car le badge est validé dans le respect strict de tous les critères déterminés en amont et sur une longue période de validation, par exemple 6 mois pour la ponctualité. C’est aussi une façon de montrer l’exigence dans un parcours d’insertion professionnelle.

Aussi, en rendant la procédure collégiale, s’impose une meilleure lisibilité des Open Badges sur le bassin chalonnais et cela devient un outil fiable et innovant d’aide au recrutement, une garantie de recrutement par ces mêmes critères stricts et spécifiques.

- Gagner du temps dans les procédures de recrutement RH

- Capter des candidats pertinents qui répondent aux besoins de l’entreprise

- Repérer des compétences reconnues et validées

Au dernier Salon de l’emploi de décembre 23, les agences d’intérim du Chalonnais se sont montrées très réceptives, notamment à « L’Indispensable » qui permet de rassurer conséquemment un recruteur qui doit positionner des intérimaires rapidement opérationnels : ponctualité, régularité et assiduité, respect de la hiérarchie, respect des consignes de sécurité, respect des consignes de travail et un critère optionnel : attitude et communication constructive au sein de l’équipe.