CARTE SCOLAIRE - Cécile Untermaier, députée de Saône et Loire, a interrogé la Ministre de l'Education Nationale

Communiqué de presse

"Dans le cadre de la séance des questions orales sans débat (QOSD) organisée le 5 mars dernier à l’Assemblée nationale, j'ai interrogé la ministre de l'Education nationale sur les fermetures de classes annoncées en Saône-et-Loire, en prenant soin de citer en préambule des communes concernées à l’image de Sornay, Savigny-en-Revermont, La Frette, Louhans, Saint-Germain-du-Bois, Brienne, Nanton... :

"Après 48 classes et 20 postes d'enseignants supprimés en Saône-et-Loire en 2023, la carte scolaire pour la rentrée 2024 prévoit à nouveau 47 suppressions de classes (maternelle et école primaire) et 24 d'enseignants. Chaque année, le système scolaire est perturbé dans l'ensemble des territoires, provoquant l'incompréhension, voire la colère des maires et des parents d'élèves. L'intérêt de l'enfant et la considération du métier d'enseignant appellent à revoir cette politique comptable qui revient chaque année. Au classement PISA 2023 qui évalue les élèves de 15 ans, la France est 23ème. En France en 2019, le nombre d'enfants par enseignant s'élevait à 23, soit 8 enfants de plus que dans la moyenne des pays de l'OCDE. L'étude sur la mobilité sociale des jeunes menée dans le cadre du Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC) démontre le rôle fondamental de l'école et relativise les dispositifs dédiés à la jeunesse. La décision du président de la République en 2019 de laisser au maire le choix de fermer ou non l'école de sa commune, a été accueillie avec soulagement. Il nous faut aller plus loin et raisonner désormais en fermeture ou non de classes. Alors une question Madame la Ministre : Il faut laisser aux autorités locales, qui engagent des crédits importants et doivent rendre compte de cet usage aux parents et enfants de la commune, la responsabilité jusqu'à un certain seuil de décider ou non de la fermeture d'une classe. Accepteriez-vous une expérimentation en ce sens, abaissant le seuil minimal à 17 enfants par classe ?"