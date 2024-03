Le grand gagnant du festival Chefs op’ en Lumière est… un film québécois !

La sixième édition de ce festival, créé pour mettre en avant le travail des directeurs de la photographie, s’est terminée dimanche soir après 7 jours d’un programme intense à l’Espace des Arts et au Megarama.

Le palmarès a été dévoilé lors de la cérémonie de clôture, samedi 9 mars.

Deux films ont remporté les Prix.

VAMPIRE HUMANISTE CHERCHE SUICIDAIRE CONSENTANT,

d’Ariane Louis-Seize, mis en image par Shawn Pavlin a obtenu 2 prix :

– Prix du Jury, présidé par Jean-Marie Dreujou (directeur de la photo d’Alexandre Astier)

– Prix du Public

Sortie en salle le 20 mars 2024.

Ce film québécois remarquable, plein d’humour et de sensibilité, raconte les aventures d’une jeune vampire qui a un grave problème : elle est trop humaniste pour mordre d’éventuelles victimes !

IL PLEUT DANS LA MAISON,

de Paloma Sermon-Daï, mis en image par Frédéric Noirhomme a obtenu :

– Prix des Lycéens et Étudiants

– Mention spéciale décernée par le jury des professionnels

Sortie en salle le 3 avril 2024.

Concours PAROLES D’IMAGES : quels sont les meilleurs scénarios ?

D’autre part, de jeunes Chalonnais ont gagné le concours PAROLES D’IMAGES où il fallait choisir 4 photos parmi un corpus de 70 clichés tirés des collections du Musée Niepce et écrire un scénario le plus original possible.

– Dans la catégorie collèges, 4 élèves du collège Pasteur à Saint-Rémy se sont imposés : Louis LACHAUX, Esteban LEHANNEUR, Jules MONTCHANIN, Louis PINDOR.

– Dans la catégorie Lycées, ce sont deux élèves du lycée Mathias qui l’ont emporté : Mélusine LOTH et Abigaëlle NARDELLI.

Communiqué du festival : Yannick Leconte

Photo : Trois des cinq membres du jury Étudiants en compagnie de Pascal Mieszala

La jeune étudiante, vainqueur du prix du concours de courts métrages (moins de 18 ans).

Photo : Abigaëlle NARDELLI et Mélusine LOTH, les deux Chalonnaises, vainqueurs du concours Paroles d’images (catégorie lycées) en compagnie de Laurent de la libraire Mandragore.

Photo : Les élèves du collège Pasteur vainqueurs du concours Paroles d’images (catégorie collèges) en compagnie de Laurent de la librairie Mandragore.