BUDOKAN CHALONNAIS - Hermès MAZUE qualifiés pour la Coupe de France Minime.

Le Budokan comptait 2 combattants lors du Championnat de Bourgogne Franche-Comté minime à Besançon, un championnat relevé ou tous avait l’objectif de se qualifier pour la Coupe de France.

Edward PRECHEUR combattait en -55kg, Il remporte un premier combat en poule, qualifié pour le tableau finale il s’incline en 8ème de finale de justesse. Il remporte un nouveau combat en repêchage. Il obtient une 7ème place amère, et le sentiment qu’il aurait pu faire mieux.

En -46kg, Hermès Mazué, en confiance avec son titre de champion de Saône et Loire, remporte ses deux combats de poule par Ippon. Il réitère lors des combats éliminatoires, en 8ème de finale, en ¼ de finale, et en ½ finale c’est le même résultat, victoire par Ippon en alternant entre immobilisation et technique de projection. Lors de finale, il bute sur le favori de la catégorie déjà finaliste la saison passée.

Une place de Vice-Champion de Bourgogne Franche Comté lui permettant de défendre les couleurs du Budokan Chalonnais lors de la Coupe de France Minime à Villebon sur Yvette (91) le samedi 23 mars prochain.