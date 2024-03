Remise du trophée « Prêt vert » pour le Grand Chalon par La Banque Postale

Ce trophée rend hommage à un accompagnement de la Banque Postale auprès du Grand Chalon pour le financement des travaux de renouvellement des réseaux d’assainissement du Grand Chalon. Un prêt sur 30 ans accordé à hauteur de 1.1 M€ le 7 décembre 2023.

Pour Sébastien MARTIN : « La remise du trophée « Prêt vert », qui a pour but de récompenser les initiatives et les actions concrètes en faveur de l’environnement, positionne le Grand Chalon comme un acteur engagé et majeur en faveur de la transition écologique du territoire. Je suis fier que notre agglomération soit distinguée pour son engagement fort en faveur de la préservation de la ressource en eau, priorité de notre Projet de territoire. La mobilisation de partenaires de confiance comme la Banque Postale est indispensable pour permettre à chaque territoire de s’investir pour l’adaptation au réchauffement climatique ».

Prêts verts, pour une finance plus responsable

Les projets des collectivités locales éligibles aux prêts verts concernent les investissements dans des projets de mobilité propre, d'eau et d'assainissement, de valorisation des déchets, de construction et de rénovation énergétique des bâtiments publics et de production d'énergie renouvelable.

Il s'agit d'un financement vertueux où l'objectif du projet doit être partie intégrante d'une liste d'actions définies en faveur de la transition énergétique, dont l'impact est mesurable et suivi au cours du prêt.

Cela permet à des collectivités, dont les montants d'investissements ne permettent pas d’accéder directement au marché des obligations vertes, d'opter pour une démarche de financement vert en cohérence avec le projet initié.

La Banque Postale, un acteur de la transition jusqu'au cœur des territoires

La Banque Postale joue un rôle clé dans la transition écologique des territoires en démocratisant son offre de prêts verts, accessibles aux entreprises, PME et ETI, dès 100K€ et aux plus petites collectivités comme aux grandes agglomérations, avec une offre de financement vert accessible à partir de 300.000€

Premier prêteur bancaire des collectivités locales depuis 2015 avec 25% de part de marché, La Banque Postale a déjà financé à travers ses prêts verts, refinancés par le Groupe SFIL, 650 projets du secteur public local pour un montant de 2,3 milliards d’euros.