Encore ce soir à l'Espace des Arts : 'A BERGMAN AFFAIR'

Une interprétation brillante et fidèle à l’œuvre de l’immense réalisateur.

Librement inspirée des Entretiens privés d’Ingmar Bergman, la pièce suit le destin d’Anna, héroïne bergmanienne par excellence : enfermée dans une vie qu’elle n’a pas choisie, trois enfants, un mari tourmenté qu’elle n’aime plus, et un entourage oppressant. Sa rencontre avec le jeune Thomas éveille son corps. Comme souvent dans l’œuvre de Bergman, ce corps est révélateur de vérité. Se succèdent alors trois « séances individuelles » (titre original suédois) : la confession à son pasteur, l’aveu à son mari, puis le souvenir de sa première nuit d’amour avec son amant. Dans les joutes verbales de ces entretiens se jouent alors la violence du langage, la passion et l’affolement, libres ou contraints, des sens.

Entre théâtre, danse et marionnettes – les quatre acteurs sont dirigés par un « manipulateur », à l’image des kōken du bunraku, célèbre art japonais de la marionnette –, cette forme originale incarne le fond hautement corrosif des relations de pouvoir dans le couple.

MER 13 MAR. — 20H PETIT ESPACE

Renseignements, tarifs et réservations : https://www.espace-des-arts.com/a-bergman-affair

Texte et visuel, Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône. Crédit photo : Zhao Wang