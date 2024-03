CARNET BLEU - Bienvenue à Mazen

Mazen RAYANI est né le 6 mars à la maternité du centre hospitalier William Morey de Chalon-sur-Saône. Il vient rejoindre la famille d'Hanane et de Maher RAYANI, ses parents, et de sa sœur Mellina, 5 ans. La maman est chargée de missions en ressources humaines et le papa est technicien réseaux en informatique. La famille réside à Crissey. Félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur au bébé !