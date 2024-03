Les résultats du handball Club Saint-Marcel

Ce week-end, toutes les équipes du HBSM étaient sur le terrain, et se sont montrées solides, à commencer par l’équipe fanion qui se déplaçait à Arnay le Duc. Et lors de ce match, les verts ont bien entamé le match et ils menaient de six buts à la pause. En seconde période, les joueurs du HBSM accélèrent encore pour s’imposer sur le score de 40 à 26. Prochain match pour eux, la réception de Nevers ce samedi. Concernant l’équipe réserve, celle-ci recevait l’équipe de Dole-Chaussin D, équipe très accrocheuse puisque les deux équipes regagnent les vestiaires sur un score de parité. En seconde période, les joueurs locaux accélèrent et s’imposent sur le score de 33 à 26

Les équipes jeunes en formes :

Les équipes jeunes jouaient également, notamment l’équipe -18 qui recevait Chevigny B afin de rester leader exæquo. Et ce match fut une formalité pour les joueurs locaux qui s’imposeront largement sur le score de 45 à 17. Concernant les -15 garçons, ils affrontaient la convention Chenove-Marssannay B et s’imposent 42 à 29 et occupent la 4ème place de leur poule. L’équipe – 13 A affrontait, quant à elle, Dijon pour le compte de la première journée de la poule haut niveau promotion et ils ont réalisé un très beau match leur permettant de s’imposer 33 à 21. Le groupe B recevait, quant à lui, le voisin Buxy, et les deux équipes se sont séparées sur score nul 23 à 23. L’équipe -11 ans elle se déplaçait à Digoin et s’est imposée 29 à 22 confortant ainsi leur belle deuxième place. Les – 11 filles, se sont, elles, imposées à domicile contre Nuits Saint Georges sur le score de 18 à 5.

Les résultats de l’Entente saônoise :

L’équipe fanion, leader de leur poule recevait la réserve de Buxy et s’impose largement sur le score de 40 à 26 et conforte leur première place avec 7 points d’avance, mais avec une rencontre de plus disputée. Les -18 se sont, elles, imposées à l’extérieur 29 à 33 contre Val de l’Ognon B. Les – 15 A filles recevaient Avallon à la Maison des Sports et se sont inclinées sur le score de 16 à 31. Le groupe B recevait l’équipe de Champagnole et s’impose 24 à 21. Les -13 filles se déplaçaient à Saint Claude et remportent le match sur le score de 30 à 23.

Le club tient également à remercier les personnes présentes pour notre loto de samedi soir, ainsi que les bénévoles qui ont été présents pour l’organisation de celui-ci.