AVIS DE DECES - Mademoiselle Martine MATHEY née MATHEY

CHALON-SUR-SAÔNE



Françoise et Michel PETIT, Chantale et Gérard BERNARD ; ses sœurs et beaux-frères ;

Jean-François † et Marie-Hélène MATHEY, son frère et sa belle-sœur ;

ses neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille,

ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Mademoiselle Martine MATHEY

née MATHEY

survenu le 10 mars 2024,

à l'âge de 75 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 15 mars 2024, à 10 heures, en l'église Saint Jean des Vignes de Chalon-sur-Saône.

Une pensée pour ses parents, Marius et Juliette Mathey.

Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.