"Les Cabazou!" Encore un spectacle plein d’humour et de chansons à l’espace Brassens de Saint Rémy

Pour cette soirée "Faites vos Jeux", les CABAZOU! ont revisité (voir dézingué !) les jeux et émissions télévisés. Pendant près de 3h il y a eu alternance de scénettes comiques et de chansons françaises ou internationales,des mélodies de tous les temps puisque "Les Cabazou!" c’est aussi un mélange intergénérationnel d’acteurs/chanteurs capables de passer de la chanson traditionnelle à la POP et même au RAP !

Juste avant le lever de rideau, le ton était donné par Sœur Clothilde et l’adjudant Cruchot qui s’étaient imaginés pouvoir participer « Aux Z’amours ». Puis un « Mycose Aglagla » en costume traditionnel animait un extrait de "the voice".

Citons encore "Tournez manège" , "La chance aux chansons" et un passage incongru de Zézette et Félix, autant de prétextes pour écouter de belles voix interpréter pas moins de trente chansons souvent accompagnées à la guitare par Claudius et sa verve habituelle.

Voilà un spectacle dynamique et très fluide malgré des changements de dernière minute pour pallier à l'absence d'un membre malade.

La soirée a recueilli d'excellents retours du public pour cette soirée familiale, l'occasion de remercier les membres des Cabazou pour ce spectacle qui était d'un très bon niveau artistique. De très belles chansons d' auteur compositeur inoubliables.

Bravo pour toutes ces heures de répétition...afin d'offrir de bons moments à leur fan club..!!!

Merci aux CABAZOU pour ce moment de détente dans la joie et la bonne humeur.

Fort de ce succès, la joyeuse troupe se projette déjà pour le grand spectacle 2025, mais en attendant, ils ont des rendez-vous programmés jusqu'à la fin de l'année avec les aînés.