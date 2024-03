La famille des Anciens Combattants de la FNACA se réduit !

Il ne faut pas se voiler la face la dernière génération du feu, ces hommes et femmes, qui en pleine floraison de leur vie, sont partis servirent la France en Algérie et par extension en Afrique du Nord, dont bon nombre se sont regroupés au sein des Comité locaux de la FNACA, voit fondre ses effectifs presque à la vitesse grand V. Le Comité local de Châtenoy le Royal compte aujourd’hui 145 membres, y compris les veuves.

Bien sur pour eux, comme pour toute la nature humaine, le temps ne suspend pas son vol, il continue et Jean-Marie Moutier, Président du Comité FNACA de Châtenoy-le-Royal, a voulu que l’on se rappelle de ces 19 (14 membres et 5 femmes) disparus de l’année 2023 dont certains étaient à l’origine du Comité local comme Pierre Bocquillon.

Bien sur la FNACA continue son rôle de Fédération de défense des Anciens Combattants afin que leurs droits soient reconnus, maintenus et même améliorés au travers d’un meilleur point « d’allocation de reconnaissance du Combattant » ou des aides sociales par exemple.

Mais aussi pour rappeler à la Gouvernance du pays, que les Anciens Combattants d’Algérie ne doivent pas être considérés comme une charge financière entre autres, eux qui ont laisse leurs 20 ans, là-bas dans cette Algérie, laquelle a encore du mal aujourd’hui a trouver sa voie. « Avoir 20 ans dans les Aurès », toute une histoire que seuls celles et ceux qui ont vécu, sur terre, sur mer ou dans les airs, cette guerre longtemps restée sans nom par la gente politique, peuvent comprendre.

Alors quand un membre de la FNACA, Pierre Grépin, adjoint au maire et représentant Vincent Bergeret, maire de Châtenoy le Royal et Conseiller départemental, dit que la FNACA est une seconde famille, bien sur que ceci raisonne dans les coeurs surtout quand les camarades passent sur l’autre rive pour l’éternité. « Gardons la flamme qui nous anime pour qu’ensuite nous poursuivions notre chemin dans une bonne entente d’amitié et avec dynamisme. ». L’esprit du Combattant plane sur les têtes et il est vrai qu’il y a toujours plaisir de se retrouver, encore plus autour du verre de l’amitié ou du traditionnel couscous servi en fin d’Assemblée Générale.

Bien sur votre serviteur aurait pu vous faire un copier-coller du rapport moral du Président, vous dire la bonne gestion de la trésorerie que ce soit pour le fonctionnement ou les voyages, vous dire que le Président Moutier est désormais membre de l’UDAC de Saône et Loire, mais le coeur parle avant tout en pensant à mes hommes tombés au feu, sous mes yeux, en France ou en Tunisie, à tous les combattants tués et morts pour la France et à tous ses blessés du corps et du coeur que nous saluerons ce mardi 19 mars 2024 à midi au Monument aux Morts de la rue du Bourg.

JC Reynaud