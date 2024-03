AVIS DE DECES - Madame Jeannine BONNEFOUS née MAHÉ

SAINT-RÉMY



Louis-Claude, son époux ;

David, Stéphane et Agnès,

Jean-Mathieu et Irène,

ses fils et ses belles-filles ;

Manon, Aurore, Charlotte,

ses petites-filles ;

Hugues et Danielle MAHÉ,

son frère et sa belle-sœur ;

Marcelle MAHÉ, sa tante ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Jeannine BONNEFOUS

née MAHÉ

survenu le 11 mars 2024, à l'âge de 77 ans.

La cérémonie sera célébrée mercredi 20 mars 2024, à 10 heures, en l'Eglise Sainte-Thérèse à Saint-Rémy.

Ni fleurs, ni plaques.

Jeannine repose à la chambre funéraire de Saint-Rémy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.