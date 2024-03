Les résultats du week-end pour le tennis de table Châtenoy

Pour cette quatrième journée de seconde phase, un match nul et une victoire.

Pour la D3 recevant V AUTUN 4, un match nul 9/9 qui laissera des regrets avec 4 belles perdues sur 4. En effet, avec l’absence de 2 jeunes de l’équipe Jacques Brulé (V4) fut appelé au dernier moment bien que n’ayant pas fait de compétition depuis une saison se contentant du juge arbitrage. Après un premier match gagné sans soucis, menant 2 sets à zéro dans le second, subitement le physique a lâché, les jambes ne répondant plus et s’incline 3 à 2. Dans le match suivant bien qu’ayant gagné le double avec Eric Gayer 1 victoire, défaite 3 à 0 et abandon dans la dernière rencontre. Par contre, félicitations au jeune Lucas Loriot (531pts) qui avec 3 victoires + le double associé à Pascal Limonet 2 victoires réalise une perf sur un joueur à (652pts). Prochaine rencontre le 16 mars en déplacement à Mâcon.

La R3 recevait une équipe très homogène de US COULANGES 1, une victoire était impérative pour espérer sortir de la zone rouge. Chose faite 12/02 pour Châtenoy avec 1 seule belle perdue sur 3 lors du dernier match. Régis Ravel-Chapuis 3 victoires + double associé à Frédéric Gueugneaud 3 victoires, Eric Fouache 2 victoires + double associé à Bruno Ferrando 2 victoires, ce dernier s’inclinant 11/09 au 5ième set dans la dernière rencontre. L’équipe a joué avec sérieux cette rencontre, et le déplacement à Chagny dimanche 17 mars devra l’être aussi.