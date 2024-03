AVIS DE DECES - Madame Obdulia (Odile) SUAREZ

CHALON-SUR-SAÔNE - SAINT-MARCEL



Jean-Louis et Françoise, Jésus et Eliane, Noël, Pablo et Nathalie, ses fils

et ses belles-filles ;

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Obdulia (Odile) SUAREZ

survenu le 11 mars 2024,

à l'âge de 88 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 18 mars 2024, à 15 heures, en la salle de cérémonie, 115 avenue Boucicaut 71100 Chalon-sur-Saône.

Elle repose à la chambre de Saint-Rémy, Zone Californie - route de Lyon 71100 Saint-Rémy.