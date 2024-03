Gare de Chagny - Clap de fin des travaux de modernisation de la ligne Nevers-Dijon

Du 10 juillet 2023 au 16 février 2024, SNCF Réseau, gestionnaire du réseau ferré national, a réalisé d’importants travaux sur la voie ferroviaire entre Nevers et Dijon. Ce chantier a représenté un investissement de 137 M€ cofinancés par l’État, la Région Bourgogne-Franche-Comté (62 M€) et SNCF Réseau (75 M€). Il s’agit de la plus grosse opération depuis la construction des lignes à grande vitesse.

Après la réouverture complète de la ligne Nevers – Dijon le 17 février dernier, l’inauguration de la fin de cette opération de grande ampleur a été effectuée ce samedi 16 mars à la gare de Chagny, en présence de nombreuses personnalités politiques et ferroviaires.

Les grandes étapes de ce chantier « hors-norme »

Plusieurs opérations distinctes ont marqué ces travaux de grande ampleur :

- Une opération ”classique” entre Nevers et Montchanin du 10 juillet au 23 décembre 2023,

- Une opération emblématique entre Montchanin et Chagny avec l’intervention d’un train-usine d’octobre à fin décembre 2023 et les travaux de finition qui ont suivi jusqu’au 17 février 2024,

- Une opération de mise en accessibilité des gares.



Des travaux réalisés dans le respect des coûts et des délais

Après une première phase de travaux qui a permis la réouverture des 130 kilomètres de lignes ferroviaires reliant Nevers au Creusot le 23 décembre dernier, les travaux entre Montchanin et Chagny se sont terminés comme prévu avec une reprise des circulations le 17 février dernier.

Sur ce secteur, ces travaux de grande ampleur ont consisté à :

· Renouveler 50 kilomètres de voies,

· Moderniser 16 passages à niveau,

· Mettre aux normes 3 gares (Santenay, Saint-Léger-sur-Dheune et Cheilly-lès-Maranges),

· Rendre accessible à tous la gare de Montchanin (pour le printemps 2024).



Des travaux massifiés entre Montchanin et Chagny grâce au train-usine

Les travaux principaux sur la partie Montchanin-Chagny ont été réalisés à l’aide d’un "train-usine" d’octobre à décembre 2023, une véritable usine roulante qui intervient de façon simultanée pour renouveler l’ensemble des composants d’une voie ferrée : les rails, les traverses et le ballast.

Il n’y a que 3 engins de ce type en France qui, avec cette technique, peuvent remettre à neuf près d’1 km de voie par jour contre 200 mètres si on utilise des moyens classiques.

Ce train usine a permis de renouveler 50 km de voie soit 100 km de rails, 100 000 tonnes de ballast et 85 000 traverses entre Montchanin et Chagny.

C’est l’outil industriel qui permet aujourd’hui de réaliser ces travaux le plus rapidement possible.



SNCF Réseau acteur du territoire : un chantier aux retombées économiques importantes

Le chantier de modernisation de la ligne Nevers - Dijon a contribué au dynamisme économique et social local pendant les travaux. Certaines mesures comme l’intégration d’une clause d’insertion obligatoire dans tous les marchés des entreprises ont permis de réaliser 13 000 heures de travail pour les personnes éloignées de l’emploi.

Au quotidien, pendant près de 7 mois, 550 personnes en moyenne ont été mobilisées pour réaliser ces travaux et 55 entreprises sont intervenues sur le chantier.



Une prise en compte environnementale au cœur du chantier : réutilisation, recyclage des matériaux dans une démarche écologique

Grâce à l’utilisation de ce « train-usine » entre Montchanin et Chagny, 10 % du ballast retiré de la voie a été également réinjecté directement dans la voie sur place et 35 000 tonnes de ballast provenant des Lignes à Grande Vitesse ont été remises à neuf après- avoir été « criblées » (tamisées et lavées).

Cette opération de lavage du ballast, indispensable à sa réutilisation, a été effectuée par une machine à laver mobile qui permet de lutter contre le gaspillage de l’eau en réduisant sa consommation de 70% mais aussi en réduisant les émanations de poussière.

L’ensemble du rail déposé est reparti par wagons dans des aciéries françaises pour refaire du rail ou des profilés métalliques qui serviront à la construction de bâtiments ce qui représentent 5 000 tonnes d’acier pour ce chantier.



Le pont-rail d’Étang-sur-Arroux : le mariage réussi des travaux et de la sauvegarde des berges

Dans le cadre des travaux de modernisation de la ligne Nevers-Dijon, le pont d’Etang-sur-Arroux, qui supporte deux voies ferrées et datant de 1868 a nécessité d’être remplacé pour répondre à tous les nouveaux critères de sécurité ferroviaire. Le secteur est particulièrement riche d’un point de vue environnemental ; c’est pourquoi des mesures particulières ont été mises en œuvre dans le cadre des travaux : collaboration avec la police de l’Eau, réalisation d’inventaires faunes, flores et piscicoles, intervention de 2 écologues durant le chantier et remise en état des berges de l’Arroux favorisant la biodiversité prévue à l’automne prochain.

Chiffres clés

- 12,5 Allers-Retours Nevers-Dijon

- 121 kilomètres de rails renouvelés

- 137 millions d'euros investis

- 168 000 tonnes de ballast renouvelées

- 550 agents mobilisés en moyenne par jour

- 104 000 traverses remplacées

- 13 000 heures d'insertion réalisées

- 2 gares mises en accessibilité pour tous

- 7 mois de travaux

Crédit photos @SNCF Réseau