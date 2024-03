Bientôt au Conservatoire du Grand Chalon : 'Semaine de la Danse' !

Petits et grands, amateurs et pré-professionnels, élèves du Conservatoire et élèves des associations et écoles de danse de l'agglomération : tous se retrouvent pour partager le fruit de leur travail, sur le plateau de l’Auditorium, splendide écrin qui magnifie les corps. Avec le format participatif du DJ Set, nous renouvelons ce moment que vous avez tant apprécié l’an passé. Alors... On ouvre les yeux, les oreilles et le cœur, et on laisse le mouvement nous traverser par son énergie communicative et contagieuse…

Découvrir le programme/ tarifs : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/semaine-de-la-danse_1

Texte et visuel, communication Conservatoire du Grand Chalon.