Région Bourgogne - Franche-Comté - Travail social : une journée mondiale et un livre blanc

A l’occasion de la journée mondiale du travail social du 19 mars, Marie-Guite Dufay, Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté et présidente de la commission santé et formations sanitaires et sociales de Régions de France tient à rappeler la place essentielle tenue par les travailleurs sociaux dans nos sociétés, et le fort lien entretenu entre le travail social et les compétences des Conseils Régionaux.

Aide à domicile, soutien aux anciens, travailleurs sociaux auprès des plus fragiles : le travail social est un secteur essentiel du bon fonctionnement de notre société. Ces métiers connaissent des besoins croissants pour répondre aux défis d’une société inclusive. Bien souvent féminins, ils sont porteurs de sens, de solidarités et de relations humaines. « Prévenir, réparer, agir avec et pour les plus vulnérables » ; telles sont les valeurs portées par les travailleurs sociaux. En Bourgogne-Franche-Comté, la Région finance dans les IRTS de Dijon et Besançon les formations de 13 diplômes du social et du médicosocial.

En cette journée de mise en lumière du travail social, une démarche particulière mérite d’être mise en avant : celle de la production d’un livre blanc du travail social. Ce travail, mené pendant plus d’une année autour du Haut Conseil du Travail Social présidé par Mathieu Klein, Maire de Nancy et associant de nombreux acteurs a permis d’aboutir à 14 recommandations essentielles qui seront soumises aux décideurs. Il préconise notamment de revaloriser les rémunérations de ces métiers pour les rendre plus attractif, de meilleures organisations du travail, de faire évoluer les formations dans une logique d’universitarisation.

« Par leur rôle essentiel auprès des plus fragiles, les travailleurs sociaux sont des acteurs majeurs de notre société, souligne Marie-Guite Dufay. Il est donc légitime que leur action soit reconnue à sa juste valeur, et que les préconisations portées dans le livre blanc du travail social soient entendues par tous les décideurs ».