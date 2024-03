AVIS DE DECES - Madame Michelle GENELOT née VERSEUX

SAINT-MARTIN-EN-BRESSE - SAINT-MARCEL



Marie-Noëlle et Christian, Claude et Brigitte, Denis et Bernadette, Franck et Christelle ses enfants ;

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Michelle GENELOT

née VERSEUX

survenu le 17 mars 2024,

à l'âge de 87 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée vendredi 22 mars 2024, à 15 heures, en l'église de Saint-Marcel.

Et elle remercie le personnel de l'Ehpad de Saint-Ambreuil pour leur gentillesse et leur dévouement.

Michelle repose à la chambre funéraire de Saint-Rémy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappel à votre souvenir,

Raymond GENELOT

son époux, décédé en 1992.