Le Grand Chalon soutient toutes les écoles du territoire pour renouveler leur équipement numérique

En présence d’Henri Jenvrin, Maire de la commune, de Fabienne SAINT- ARROMAN, Maire de Saint-Denis-de-Vaux et Présidente du RPI mais également de Miche ISAIE, Maire de Saint-Jean-de-Vaux, ils ont pu découvrir en classe les nouveaux équipements numériques déployés par l’agglomération dans toutes les écoles élémentaires des communes de l’agglomération. L’occasion de rappeler l’engagement du Grand Chalon pour l’inclusion numérique des habitants du territoire, à tous les âges de la vie.

Un nouveau programme d’équipements en matériel éducatif pour toutes les écoles de l’agglomération

L’usage du numérique en classe et le renforcement des compétences associées pour les élèves comme les professeurs est désormais un impératif, notamment depuis le Covid avec le recours massif aux solutionsd’enseignements à distance. Priorité du Projet de territoire 2020-2026 du Grand Chalon, l’inclusion numérique passe, depuis 2011, par l’équipement des écoles de l’agglomération.

Fort d’une première programmation (2011-2019) ayant permis d’équiper toutes les écoles élémentaires del’agglomération et leurs classes d’un dispositif de vidéo projection interactif, de valises mobiles de 12 netbooks et de mettre à disposition des enseignants des tablettes tactiles utilisables selon leur projet (1.1M€), le Grand Chalon a décidé de poursuivre cette dynamique en assurant le renouvellement du matériel installé.

Au total, entre 2021 et 2025, les 63 écoles élémentaires (290 classes) du Grand Chalon verront leur matériel numérique renouvelé pour un montant de 1.3M€. Les élèves et enseignants pourront profiter du remplacement progressif des vidéos projecteurs interactifs par des écrans tactiles connectés, plus simple à utiliser. Les ordinateurs portables des enseignements se verront également remplacés par des versions adaptées aux nouveaux écrans tactiles installés. Ce dispositif se verra également complété par l’acquisition de classes mobiles de robots éducatifs mutualisées entre les écoles pour sensibilisation aux compétences de la programmation.

Le Grand Chalon engagé pour l’inclusion numérique

Outre ce programme d’équipements pédagogiques, le Grand Chalon poursuit ses objectifs d’inclusion numériques via le déploiement de 5 conseillers numériques dans tous ses bassins de vie. Depuis 2022, ce programme a permis de réaliser 522 ateliers collectifs et 531 permanences individuelles accompagnant 3793 participants vers l’usage du numérique.

Sébastien MARTIN, Président du Grand Chalon indique : « L’inclusion numérique de tous les habitants est aujourd’hui un impératif de solidarité et de cohésion sociale. Cela constitue un enjeu pour la vie démocratique alors que le numérique prend une place de plus en plus importante dans la vie de chacun, notamment pour s’informer. De concert avec les communes et l’Education Nationale, nous souhaitons poursuivre cette démarche d’équipements en matériel numérique des écoles de l’agglomération pour participer à la réussite des citoyens de demain ».