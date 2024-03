Labellisation par la Caf du Relais des Enfants de Marguerite du Grand Chalon « Maison des 1000 premiers jours » : une première en Saône-et-Loire

Dans le cadre de la Convention territoriale globale (CTG) co-signée entre la Caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire et le Grand Chalon et en réponse à l’enjeu de l’accompagnement à la parentalité identifié comme majeur dans le schéma directeur 2022-2026 du Grand Chalon, le Relais "Les enfants de Marguerite" est labellisé "Structure parentalité 1000 premiers jours".

Une première dans le département Saône-et-Loire signe de la forte reconnaissance du travail effectué par les équipes de la direction Petite Enfance de l’agglomération auprès de familles.

La période des 1000 premiers jours

Elle désigne le moment de vie qui court de la grossesse aux 2 ans révolus de l’enfant. Une période clef pour le développement de l’enfant, sa santé et celle de l’adulte qu’il deviendra et un moment crucial pour répondre aux besoins essentiels de l’enfant et prévenir des inégalités qui se forment dès le plus jeune âge.

Les lieux labellisés «1000 premiers jours »

Appelés « Maison des 1000 premiers jours », ces lieux pluriels proposent plusieurs services aux (futurs) parents et sont un carrefour de rencontres pour parents et professionnels. Ouverts à tous, inconditionnellement, ils s’adressent à tous les parents, leurs enfants ainsi qu’à leur entourage (grands-parents, oncles, tantes, professionnels...), soutenant l’idée d’un réseau relationnel ou d’une communauté autour de chaque enfant et de chaque famille.

« Les Maisons des 1000 jours pourraient incarner un espace identifié, une réponse globale et intégrée aux besoins des parents et des bébés et jeunes enfants, s’organisant autour des principes suivants : développement favorable et bien-être de tous les enfants, réduction des inégalités et valorisation de la mixité sociale, valorisation des ressources parentales, accompagnement de la loi contre les violences éducatives ordinaires. »

2020, Rapport « Les 1000 premiers jours, là où tout commence », p. 64, édité par le Ministère de la santé et des solidarités.

Le label « Maison des 1000 Premiers Jours » : une consécration pour « les Enfants de Marguerite ».

Ouvert depuis 2011 à Chalon-sur-Saône et fidèle à la volonté de Marguerite Boucicaut, le Relais des Enfants de Marguerite est un lieu ressource qui accueille les enfants de moins de 6 ans, leurs parents ainsi que les futurs parents. En 2023, les familles accueillies étaient au nombre de 1040 (dont 43 futurs parents), pour un nombre d’enfants total de 1176.

Cette structure Petite Enfance-Parentalité du Grand Chalon, relais parents-enfants, est un lieu de prévention qui propose aux familles des ateliers très divers comme outil de médiation de la rencontre : préparer l'arrivée du bébé et son entrée dans la famille, permettre aux parents de sortir de leur isolement grâce à des temps de partage et de répit, comme aux enfants d’expérimenter la séparation et la relation aux autres enfants.

En pratique, les ateliers du Relais des Enfants de Marguerite (REM) proposent massage, portage, motricité, ateliers culinaires, créatifs, rencontres pour les futurs parents, atelier intergénérationnel, préparation de la rentrée scolaire, ateliers parents-enfants, éveil corporel (CAMSP), éveil musical (conservatoire), sophrologie, médiation animale, danse...

Le financement

Les dépenses annuelles du Relais des Enfants de Marguerite sont de 110 000 €. Les recettes s’élèvent aujourd’hui à 23 862 €, grâce au financement de la Caf sur Fonds Nationaux. Outre la sollicitation de renouvellement annuel de cette subvention à la Caf, une convention d’objectifs et de financement Caf pluriannuelle avec le Grand Chalon pour la période 2023-2026 pourrait être mise en place.

Pour Sébastien MARTIN, Président du Grand Chalon : « La solidarité et l’innovation sont au cœur des projets du Grand Chalon. La labellisation du Relais des Enfants de Margueritte comme Maison des 1000 premiers jours se situe au carrefour de ce double engagement. Elle souligne la pertinence de notre stratégie en faveur de l’accompagnement des parents du territoire dans les premières années de leurs enfants, enjeu fort pour notre agglomération. J’accueille avec grande satisfaction cette labellisation, marqueur de la reconnaissance et de la confiance de nos partenaires dans le travail fourni par nos équipes, pour le bien-être des enfants, de leurs parents et de nos professionnels ».

Pour Isabelle Jost, Présidente de la Caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire : « Quatre parents sur dix indiquent se sentir souvent seuls face à l’éducation de leur enfant et avoir besoin du soutien d’autres parents pour trouver des solutions aux difficultés qu’ils rencontrent. C’est pourquoi la Caisse d’Allocations Familiales place le soutien à la parentalité au cœur de ses préoccupations, particulièrement lors de la petite enfance, qui constitue l’une des périodes durant lesquelles ce besoin d’accompagnement est le plus prégnant. La labellisation « Maison des 1000 premiers jours » du Relais des Enfants de Marguerite s’inscrit dans cette volonté forte de notre organisme, et souligne le dynamisme du Grand Chalon en faveur du soutien apportés aux parents sur le territoire ».

L’équipe du Relais des Enfants de Marguerite

Elle accueille les familles inconditionnellement, le mardi (9h-11h30), mercredi (12h-15h), jeudi (9h-11h30), et vendredi (9h-11h30 et 15h-18h).

Elle est composée de 3 professionnels : 1 conseillère en éducation sociale et familiale et 2 éducatrices de jeune enfant, en partenariat avec les acteurs de la Petite Enfance et/ou de la Parentalité du Grand Chalon.

Les lieux Parentalité du Grand Chalon

Espace aménagé et pensé pour permettre à l'enfant de vivre sa 1ère expérience en collectivité avec la présence rassurante de son parent, un lieu Parentalité est un lieu ressource, gratuit, anonyme et libre d’accès. Les professionnels y accompagnent les familles dans la rencontre avec leur enfant avec convivialité, tout en respectant les enjeux de prévention, de détection, d’orientation et de soutien ; les parents peuvent ainsi sortir du quotidien, dans un contexte bienveillant.

Au Grand Chalon, 4 lieux en interconnexion ouverts à tous œuvrent en faveur du soutien à la parentalité : le Relais des Enfants de Marguerite, la Maison Joséphine Baker, la Maison Germaine Tillion, la Pomme Verte (Lieu d’Accueil Enfant-Parent associatif).



De Marguerite Boucicaut à « la Maison des 1000 Premiers Jours »

Le relais « Les Enfants de Marguerite » est un hommage à Marguerite BOUCICAUT née en 1816 au Mont, un hameau de Verjux, proche de Chalon-sur-Saône. Généreuse bienfaitrice, elle lègue une somme importante à l’établissement de maisons-refuges pour jeunes mères en difficulté à Chalon-sur-Saône, qui permet la construction d’une maternité située au 136 de l’avenue Boucicaut et est inaugurée en 1898. L’établissement fonctionne près de 100 ans, jusqu’à son transfert au Centre Hospitalier William Morey en 1997. Laissés à l’abandon, en 2004 les locaux sont confiés à une Société Immobilière, et une partie des bâtiments cédée à la ville de Chalon. Après travaux de réhabilitation, le Relais parents-enfants « Les enfants de Marguerite » est inauguré le 4 octobre 2011, et labellisé Maison des 1000 premiers jours en 2024.