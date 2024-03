Mercredi 20 mars, à partir de 11h, se déroulait, rue Fructidor à Chalon-sur-Saône, plus précisément dans le ¨Parc de la Banque de France, le point presse de l’inauguration de ‘La fontaine, la cruche aux enfants’.

Un événement qui se déroulait en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, d’Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, de Dominique Rougeron, Conseillère Municipale , Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, Serge Rosinoff, Conseiller délégué chargé de mission de la mémoire et du monde patriotique, de Christelle Morin-Dufoix, animatrice du Patrimoine et de l’Architecture à la ville de Chalon-sur-Saône, des membres de la famille du sculpteur Georges Granger, des membres de l’Association Abigaïl Mathieu, de David Laurent Simonato, entreprise de Dracy-le-Fort, d’Auguste Laforêt, conservateur restaurateur d’œuvres sculptées, de Nicolas Lecarrer, en charge des parcs, squares et jardins à la ville de Chalon …

Extrait du discours de Gilles Platret : « On inaugure aujourd’hui, ce groupe sculpté, La fontaine, la Cruche aux enfants, qui date de 1960 du sculpteur Georges Granger, sous le soleil et cela nous fait un bien fou. Je suis très heureux d’être là en compagnie de sa famille car il y a une véritable épopée derrière cette sculpture. Elle se trouve ici désormais car c’est une volonté commune à la fois de l’Association Abigaïl Mathieu, du Centre Hospitalier William Morey et de la ville de Chalon-sur-Saône puisque cette sculpture est née dans les années 1960 dans l’ancien hôpital où elle a été hébergée jusqu’à une date très précise […] Elle avait été réalisée au moment où l’on avait construit un pavillon de médecine pédiatrique d’ailleurs comme vous le voyez elle représente un groupe d’enfants ! C’est l’architecte départemental en chef des Monuments Historiques qui dessinait très bien, Monsieur Pierre Claude Fournier qui avait ensuite fait appel à un sculpteur d’ici, Georges Granger pour la réalisation de la sculpture et décorer le site de l’hôpital qui était à ce moment là, en pleine restructuration […] Bien sûr, il a fallu ensuite la faire restaurer comme vous le voyez pour qu’elle soit entreposée dans ce site admirable du parc de la Banque de France […] Une restauration qui a été confiée à Auguste Laforêt, basé à Lugny qui a fait un excellent travail. Cet ensemble pèse 3 tonnes, aussi je remercie l’entreprise Simonato pour le transport et la société Eurovia qui ont permis de procéder à l’installation finale. Le coût total de cette opération s’élève à 13 350 euros mais sachez que nous sommes néanmoins très heureux du résultat. Je vous remercie ! ».

Renseignements donné par la famille: Le sculpteur Georges Granger (1889-1975) est avant tout un marbrier- sculpteur et entrepreneur. Après avoir étudié à l’école Bernard Palissy, Il confectionnera pendant la seconde guerre mondiale, sur Chalon-sur-Saône, de nombreux bustes : Benjamin Baillaud, le Docteur Emile Mauchamp, François Chabas… mais aussi la pleureuse à Saint Cosme, la montée des eaux rue Boichot. Il travaillera pour de nombreuses églises de Chalon-sur-Saône et de la région pour des réfections d’Autels, d’emmarchement en pierre, des cimetières et rénovations de sépultures. Il a crée le cimetière américain de Draguignan. En 1960 c’est qui créa La fontaine, la Cruche aux enfants qui se trouve désormais dans le petit parc de la Banque de France, rue Fructidor à Chalon-sur-Saône!

Pour information : Cet ensemble sculpté a été commandé à Georges Granger par l'architecte départemental des Monuments Historiques Pierre-Claude FOURNIER (1901 –1982) avant ou vers 1960, quand la construction d’un pavillon de médecine pédiatrie lui est confiée par la commission administrative de l’hôpital, avec l’appui de la Ville de Chalon-sur-Saône. Située dans le petit jardin devant le bloc de chirurgie moderne non loin de l’ancien pavillon de médecine pédiatrie, elle fut déplacée en 2014 et remisée dans le hall monumental d’accès au Dôme et de la chapelle de l’ancien hôpital. La Ville de Chalon-sur-Saône et l’association de sauvegarde du patrimoine hospitalier Abigaïl Mathieu ont souhaité que cette œuvre soit visible par le public : soigner et prendre soin de l’enfance, une préoccupation contemporaine majeure, prend tout son sens dans un jardin récemment créé et accessible aux chalonnais de tous âges. La sculpture, en mauvais état après un long séjour en extérieur a été restaurée par Augustin Laforêt qui a tout d’abord procédé à l’abrasion des dépôts calcaires et de ciment ainsi qu’à l’élimination des micro-organismes. Quelques retouches d’harmonisation de surface ont également été effectuées. Le socle en pierre étant démonté sur palette, il a d’abord été nécessaire de repérer l’emplacement de chacune des pierres pour reconstituer le socle et constater que quelques pierres étaient manquantes. Le remontage et complément du socle ont été confiés à l’entreprise Simonato. L’ensemble pesant plus de trois tonnes il s’est avéré nécessaire de couler une dalle de béton enterrée afin de supporter le poids du socle et de la Fontaine qui ne sera pas remise en eau. L’entreprise Eurovia s’est chargée de cette opération préalable à l’installation de la sculpture.

Le photoreportage info-chalon.com