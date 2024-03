AVIS DE DECES - Monsieur Robert DEVELAY

Givry , Chalon-sur-Saône.

Christine et Jean-Jacques PERRIER, sa fille et son gendre ; Marine et Pierre, Alexandre, ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Robert DEVELAY

survenu le 20 mars 2024, à l’âge de 91 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 25 mars 2024, à 14h30, en l’église de Givry, suivie de l’inhumation au cimetière de l’Ouest de Chalon-sur-Saône dans l’intimité familiale.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Fleurs naturelles uniquement.



