Gestion de l’eau : Intercommunalités de France dévoile une carte des points noirs en termes de fuites

À l’avant-veille de la journée mondiale de l’eau, Intercommunalités de France dévoile une nouvelle cartographie exclusive de 198 services d’eau dont le taux de rendement est inférieur à 50 %. Une grande majorité des services d’eau concernés appartiennent à des petites communes qui gèrent l’eau à l’échelle strictement communale, de manière isolée, en particulier en zone de montagne. Parce que l’eau est un bien commun et que la solidarité territoriale doit être la priorité, Intercommunalités de France plaide pour le maintien du transfert obligatoire des compétences eau potable et assainissement collectif aux intercommunalités d’ici à 2026 comme prévu par la loi. En 2024, 607 intercommunalités sur 1254, représentant plus de 8 Français sur 10, exercent la compétence eau potable.

Sécheresses, inondations, partage et qualité de la ressource en eau..., pour répondre aux crises d’aujourd’hui et de demain, une politique globale de l’eau à l’échelle des bassins de vie, donc des intercommunalités, est indispensable pour répondre aux crises d’aujourd’hui et de demain.