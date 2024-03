RUGBY GIVRY-CHEILLY - Et encore une victoire de plus.. mais sur le fil !

Pour ce match à domicile (Cheilly) contre le RC Pays Maichois, les locaux s'imposent sur score final de 16 à 15.

Pour le Coach Jonathan Guénard : « Match en retard contre Maîche... Un match qu’on prenait au sérieux, nous les coachs, en espérant que nos joueurs fassent la même chose... et ce ne fut pas le cas ! En ne respectant pas Maîche, on se mettait en danger et c'est ce qui est arrivé. On a joué à l'envers et on n'a pas été précis. Le rugby passe par du combat, de l'engagement et du respect, et ce week-end des joueurs n'ont pas respecté le groupe. Si on veut atteindre notre objectif, il faudra vite changer de comportement et se mettre au travail.

Le seul point positif de ce dimanche a été l’orgueil qui nous a fait chercher la pénalité de la gagne, alors que nous étions menés à 5 minutes de la fin.

On reste invaincu à trois journées de la fin, c'est toujours une satisfaction. Mais dimanche prochain, on reçoit Montbard et je souhaite une grosse réaction de tout le groupe pour remettre la machine en avant. »

Prochain match ce dimanche 24 à Cheilly-lès-Maranges contre le RC Montbard Auxois.