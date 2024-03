Les Journées Européennes des Métiers d'Art en Bourgogne Franche-Comté du 2 au 7 avril

Coordonnées par l’Institut National des Métiers d’Art (INMA), les JEMA mettent en lumière 281 métiers répartis en 16 domaines, à la croisée de la culture, de l’économie, du patrimoine et de la création au travers d'événements gratuits et accessibles au plus grand nombre.



Du 2 au 7 avril 2024, la 18e édition des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) se tiendra autour du thème « Sur le bout des doigts », et proposera plus de 8 000 événements à tous les publics.

Dans la région Bourgogne Franche-Comté, c’est plus de 100 événements qui seront proposés au public.



Chaque année au printemps, partout en France et en Europe, les JEMA prennent place lors d’une semaine festive consacrée aux métiers d’art et du patrimoine vivant. L’Auvergne-Rhône-Alpes, région française, et le Portugal, pays européen, seront mis à l’honneur à l’occasion de cette nouvelle édition.



Les JEMA « Sur le bout des doigts »

Des ouvertures d'ateliers et des manifestations en Bourgogne Franche-Comté



En 2024, les JEMA sont placées sous le signe de la transmission. « Sur le bout des doigts » évoque la découverte par le toucher, l’apprentissage des plus jeunes comme la maîtrise totale d’un geste, d’une technique, d’un savoir-faire par les professionnels.



En Bourgogne-Franche Comté, les visiteurs pourront notamment aller à la découverte....

- de la Manufacture des Fèves Colas à Clamecy (dans l'Yonne) lors d’un Rendez-vous d’Exception où les visiteurs pourront découvrir la seule manufacture de fèves en France labellisée « Entreprise du Patrimoine Vivant ».

- de 39 artisans d'art présents au Palais des Ducs de Dijon (en Côte-d'Or).

- de la Manufacture globe Sauter & Cies (dans le Doubs), l’une des dernières en Europe à créer des globes terrestres entièrement à la main.



L'ensemble de la programmation des JEMA est à retrouver ici.