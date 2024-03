Chalon Amicale Pétanque Boucicaut 1er tour de la Coupe de France face à Crêches-sur-Saône, lundi 1er avril, à Boucicaut

C'est nourrie de fortes ambitions que Chalon Amicale Pétanque Boucicaut ouvre sa saison 2024. Cette année, le club de Boucicaut présidé par Bernard Gauthier a engagé quatre équipes en championnat, deux en championnat senior (4e division), et deux en championnat vétéran 3e et 4e division, soit une de plus qu'en 2023, suite à l'accession de sa formation vétérane en 3e division.

Comme les 54 autres clubs de Saône-et-Loire (18 sur 28 clubs sur le secteur Chalonnais, 15 sur 20 clubs sur le secteur Bassin Minier, 7 sur 10 clubs sur le secteur Digoinais et 15 sur 16 clubs sur le secteur Mâconnais), et avant d'attaquer les championnats, le club de Boucicaut ouvre donc sa saison, le lundi 1er avril par le 1er tour de la Coupe de France, en recevant la formation de Crêches-sur-Saône. La compétition débutera à 14 heures, par six parties en tête à tête. Elles seront suivies sur les terrains René Bouley, sis au 87 avenue Boucicaut, à Chalon-sur-Saône, par trois doublettes et deux triplettes. Les amateurs de pétanque ou les néophytes peuvent donc venir le Lundi de Pâques, encourager les deux équipes, à Boucicaut.

Trophée Didier Belorgey, mardi 14 mai

En souvenir de l'un de ses membres, Didier Belorgey, décédé le 29 juillet 2023, à l'âge de 63 ans, Chalon Amicale Pétanque Boucicaut, a décidé d'organiser un Trophée éponyme, le Trophée Didier Belorgey. Cette compétition aura lieu le mardi 14 mai, terrains René Bouley, 87 avenue Boucicaut, à Chalon-sur-Saône. Réservé aux licenciés, ce Trophée est ouvert à 32 triplettes.