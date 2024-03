Retour sur la 5e journée de championnat pour le Chalon Tennis de Table

R2 : AS St Eloi TT 1 / Chalon TT 1 8-6

Une rencontre qui se sera joué jusqu’au dernier instant mais qui n’aura pas tourné en notre faveur. Bravo aux joueurs malgré tout qui se seront bien battus.



D1 : Chalon TT 2 / Genelard TT 1 9-9

Une victoire était espéré, le nul est toujours positif et permet d’avoir une position intéressante.



D2-B : Chalon TT 3 / ATT du Breuil 2 1-17

Lourde défaite de nos joueurs, tout n’est pas toujours tout rose il est vrai. Nous soulignons les belles assez nombreuses qui auraient pu alléger le score.



D2-A : Chalon TT 4 - ATT du Breuil 3 16-2

Lourde victoire sur cette rencontre qui maintien notre équipe a la première place !



D3 Chalon TT 5 - Genelard TT 3 11-7

Une rencontre pour dur sur le classement qui conforte tout de même l’équipe et ajoute une note positive !



Globalement le bilan est correct et il est dur de savoir si les équipes vont se maintenir ou non. Pour sûr il faudra s’entraîner et aller chercher des victoires pour finir la saison !