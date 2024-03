Nièvre et Saône-et-Loire : une rencontre entre présidents en prélude à une collaboration interdépartementale

Fabien Bazin, président du Conseil départemental de la Nièvre, et André Accary, président du Conseil départemental de Saône-et-Loire, se sont rencontrés, jeudi 21 mars, pour poser les bases d’un rapprochement entre les deux collectivités.

De fait, les deux départements ne partagent pas uniquement la longue frontière limitrophe de leur coexistence ; ils ont en commun des préoccupations majeures : le Parc naturel régional du Morvan, la santé, la jeunesse, l’attractivité économique et touristique, la transition écologique, etc.

La réunion de travail entre les présidents a ainsi été l’occasion de faire un point approfondi sur l’actualité des deux collectivités et d’étudier des pistes de travail.

D’ici l’été, une convention de collaboration interdépartementale devrait sceller cette volonté d’avancer ensemble pour le bénéfice des habitants de la Nièvre et de la Saône-et-Loire.