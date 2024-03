La 8ème édition du Salon du Livre Jeunesse a ouvert ses portes et sera présent tout le weekend

Le photoreportage des stands et animations…

Vendredi 22 mars, à partir de 10 heures, se déroulait au Parc des Expositions, rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône, l’ouverture officielle de la 8ème édition du Salon du Livre Jeunesse qui se déroule du 22 au 24 mars.

Un événement co-organisé avec le Comité des Foires et Salons de Chalon-sur-Saône, les éditions Eveil et découvertes et la Ville de Chalon en partenariat avec le Grand Chalon.

Un salon où sont présents 35 éditeurs dont 7 de Bourgogne Franche Comté et environ une trentaine d’auteurs et illustrateurs.

Les librairies chalonnaises, La Mandragore, Develay, L’Antre des Bulles et la FNAC.

Ce vendredi était réservé aux scolaires mais samedi et dimanche le salon est ouvert à tous !

Sur place vous trouverez également des ateliers jeux et découvertes avec l’En-Jeu…

Des espaces ATELIERS animés par des auteurs ou illustrateurs accueillent des primaires et des collégiens : Catherine Ganz-Muller (Scrineo) - Mamadou Sow (Milan) - Valerie Lacroix (Perspective) – Anne Malher (Callicephale) - Farah Douibi - Benoit Grelaud (Gründ) - - Dasha Vernova - Erik l’Homme (Gallimard) - Sarah Andrès (Gallimard) - Valentin Varrel (Glénat)

Autres ateliers : L’association SEVE (Savoir Être et Vivre Ensemble) propose des ateliers philosophiques.

Bulles de Bourgogne propose 4 ateliers pour les collégiens autour de la Bd sur Chalon sur Saône (chaque enfant repartira avec une BD).

Conférence-dessinée autour du Loup dans la littérature jeunesse- Nicolas Duffaut – Raphaël Baud (Chocolat jeunesse).

Spectacle de lectures enchantées par les Carnets de Prunelle. Ateliers en direction des primaires avec création de courtes histoires à partir de découpages et collages de personnages (Dasha Vernova).

Le labo Mine de carton : montages de kit créatifs et sensibilisation à la démarche de matériaux recyclés par Julien Giraud.

De nombreux spectacles pour les tout-petits et maternelles : 3 Spectacles de la Cie Rebondire (40 min)…

Pour les primaires et les CM : 2 Spectacles La Dieselle Compagnie (45 min) - CM2 aux 5e et 2 Spectacles Cailloux Brûlants (50 min) - primaire à 5e

Pour les collégiens et lycéens : 2 Spectacles Cie Bonheur Vert (1h) - 3e à Terminale et 2 Spectacles Pirouette et queue de cerise (45 min) - 6e/5e

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B