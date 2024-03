Les autorités politiques du bassin chalonnais au rendez-vous !

Vendredi 22 mars, à 11 heures 00, se déroulait au Parc des Expositions, rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône, l’inauguration officielle de la 8ème édition du Salon du Livre Jeunesse, un événement co-organisé avec le Comité des Foires et Salons de Chalon-sur-Saône, les éditions Eveil et Découvertes, la Ville de Chalon en partenariat avec le Grand Chalon.

Une inauguration qui s’est déroulée en présence de Louis Margueritte, Député de la 5ème circonscription, de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, de Fabienne Saint-Arroman, Vice-présidente au Grand Chalon en charge de la Petite enfance, d’Emmanuelle Dupuit-Pinto, Vice-présidente en charge de la culture et Déléguée au développement de la vie étudiante, de Bruno Legourd, 1er adjoint représentant Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône (excusé), d’Amelle Deschamps, 2e adjointe en charge des affaires scolaires, de Valérie Maurer, 6e adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, de Maxime Ravenet, 7e adjoint en charge du monde associatif et du développement de la e-administration, de Françoise Chainard, 8e adjointe en charge de l’espace public, d’Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, de Véronique Avon, Conseillère Municipales, Déléguée à l’animation commerciale, d’ Isabel Paulo, Conseillère Municipale, Déléguée aux actions en direction des jeunes, de Monique Brédoire, Conseillère Municipale chargée de Mission du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, de Serge Rosinoff , Conseiller Municipal Chargé de Mission de la mémoire et du monde patriotique, de Bernard Maréchal, Président du Comité des Foires, de Bénédicte Mosnier, représentant la maison d’édition Eveil et découvertes …

Après une visite des stands par les autorités, s’ensuivait les discours officiels, dont voici quelques extraits :

Bernard Maréchal : « Le Comité des Foires et Salons vous remercie d’avoir répondu à notre invitation. Pour la 8ème année et oui déjà ! Ce salon du livre jeunesse s’inscrit dans le calendrier des 4 salons littéraires de notre ville en ayant été le précurseur. Que de chemin parcouru ! D’abord organisé dans les salons du Colisée, devenus vite trop exigus, il a fallu rejoindre le Parc des Expositions, victime heureuse de son succès, ce salon s’affirme année après année. Mais il est évident que sans l’aide de la Mairie et du Grand Chalon, rien ne serait possible. Merci donc à ces deux collectivités d’y avoir cru et de leur confiance pour l’organisation de ce salon qui a nécessité de très nombreuses réunions, de nombreux contacts et mobilise beaucoup de personnes de différents services autant de la Mairie que du Grand Chalon qui se reconnaitront et à qui il convient d’adresser nos remerciements [...]

La réussite de ce salon n’a pas non plus échappé d’ailleurs à d’autres collectivités qui sont de la Région Bourgogne Franche Comté, du Département 71 mais également de la DRAC. Grâce bien entendu aux 35 éditeurs dont 7 de Bourgogne Franche Comté et d’environ une trentaine d’auteurs et illustrateurs, la bonne réputation de ce rendez-vous annuel est assurée. L’année dernière, nous avons accueilli 5 000 personnes soit 2000 enfants et 3000 en grand public. Au fil des années, plusieurs partenaires nous ont rejoints et certains sont présents depuis le premier salon. Fort de tous ces éléments, nous sommes très confiants pour cette édition 2024. Aussi, le Comité des Foires et Salons souhaite à toutes et à tous un excellent salon ! ».

S’en suivait la présentation par Bénédicte Mosnier de toutes les animations qui vont se déroulées au cours du weekend,

L’allocution de Bruno Legourd : « La lecture pour les enfants, c’est important ! La lecture permet de s’évader et regarder d’autres mondes, de participer et lutter contre l’obscurantisme. Je crois que cela est important car nous avons ici toutes les régions du monde qui sont présentes et je crois que c’est aussi une ouverture sur la francophonie qui nécessite d’être appuyée et soutenue […] Je souhaite donc une longue vie à ce salon pour les années futures et un bon weekend afin qu’il obtienne beaucoup de succès […] Bon salon à toutes et à tous ! ».

L’allocution de Sébastien Martin,

Et la conclusion de Louis Margueritte,

Sur place, on notait le passage de la Sénatrice Marie Mercier venue apporter son soutien à la 8ème édition du Salon du Livre Jeunesse.

Ce salon est ouvert samedi 23 et dimanche 24 mars, venez nombreux le découvrir !

