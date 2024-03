Marathon des vins de la côte chalonnaise : 230 personnes ont participé à la traditionnelle pasta party ce vendredi

Petite nouveauté cette année : afin d’accueillir plus de monde et de donner une autre dimension à cette soirée, la pasta party s’est déroulée au sein de la salle des fêtes du village de rully.

L’occasion de se réunir avant la course, de rencontrer les marathoniens et prendre des forces avec les traditionnelles pâtes, réputées pour donner de l’énergie avant une course !

Sous la houlette de Marianne Bordet, ce sont onze bénévoles qui ont organisé cette soirée.

Parmi les participants, des marathoniens des environs mais pas que ! Certains étaient venus des Vosges, de Besançon et même du pays de Galles !

Cette soirée permet aussi de mettre à l’honneur les centenaires* : Pascal Comte, Patrice Crampon, Philippe Thuret, Gaëtan Husson, Christian Bohec, Jean-Pierre Esprit, Marie-Noëlle Lamer, Michel Saint-Marc, Gilbert Dantzer, Pascal Lanchas, Daniel Freis.

Une soirée animée par la team anim’ et un festin orchestré par Sébastien Michelin du buffet traiteur à Damerey.



Amandine Cerrone.

*un centenaire dans le jargon marathonien represente tout simplement une personne qui a réalisé au moins 100 marathon au cours de son existence.