Les Championnats de Bourgogne de tir sportif des écoles de tir se déroulent ce weekend au Cosec Nord

Samedi 23 mars à partir de 13 heures 30, au COSEC Nord, route de Demigny à Chalon-sur-Saône, se déroulait à 14 heures, les Championnats de Bourgogne de tir sportif filles et garçons des écoles de tir pour les catégories poussins (9/11 ans), Benjamins (12/14 ans) et minimes (14/16 ans).

22 clubs et 137 tireurs étaient présents à l’événement pour représenter leur département : la Saône-et-Loire, la Nièvre, l’Yonne et la Côte d’Or. Organisé sur le weekend du 23 et 24 mars 2024, cette compétition de tir sportif permet d’acquérir le titre de Champion de Bourgogne et surtout espérer faire partie des meilleurs quotas nationaux afin d’être sélectionné parmi 180 meilleurs retenus par la Fédération Française de tir. Un événement sportif porté par la STEP de Chalon-sur-Saône (Société de Tir et d’Education Physique) et organisé par la ligue de Bourgogne de tir.

Sur place, Thierry Thevenet, président de la STEP assisté de ses nombreux collaborateurs, avait organisé à l’intérieur du gymnase du Cosec Nord de nombreux pas de tir pour les différents concurrents dont certains venaient de très loin : Cosne-sur-Loire, Nevers, Decize…

Ainsi 250 tirs sont organisés sur le weekend pour les catégories pistolets-carabines et arbalètes field, sous le comptage du responsable comptage de tirs et de points.

La remise des prix et le nom des éventuels sélectionnés seront connus ce dimanche à partir de 15 heures 30 lors de la remise des récompenses.

Clin d’œil à Thierry Thevenet, Président de la Step (à gauche sur la photographie) assisté d’un juge.

De nombreux parents assistaient à l’événement.

