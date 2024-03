L’Établissement français du sang et l’Elan Chalon s’associent pour faire rayonner le don de sang auprès du public chalonnais et des fans de basket.

Samedi 23 mars 2024 à quelques minutes du coup d’envoi du match Elan Chalon vs Sluc Nancy se jouait une autre rencontre en coulisses. En effet, l’Elan Chalon s’engageait aux côtés de l’EFS Bourgogne Franche-Comté pour donner de la visibilité au don de sang et de plasma. Le sport est en effet un véritable fédérateur pour le don et permet de sensibiliser le grand public et de mobiliser de nombreux donneurs, réunis par une même passion.

Ce rapprochement est essentiel pour mobiliser durablement et attirer de nouveaux donneurs, alors que 600 dons de sang sont nécessaires chaque jour dans notre région pour répondre aux besoins des patients, 10 000 en France. C’est donc tout naturellement que l’EFS et l'Elan Chalon ont choisi de sceller leurs relations de longue date à travers la signature d’une convention de partenariat.

Depuis plusieurs années, des actions sont menées conjointement avec notamment la participation aux événements comme Tout Chalon Donne ou les collectes Mon Sang Pour les Autres.

Au-delà d’un club

Acteur incontournable du milieu sportif et plus particulièrement du basket en France l’Elan Chalon a souhaité s’associer de façon officielle à la cause du don de sang.

Vincent Bergeret, président de l’Elan Chalon :

« Au-delà d’un club n’est pas juste notre base-line par hasard puisque donner un sens à notre action fait tout simplement partie de notre ADN ».

Le club s’engage à valoriser les collectes événementielles de l’EFS Bourgogne-Franche-Comté par la présence de joueurs ou de la mascotte (en fonction des calendriers sportifs), par la réalisation de photos, de vidéos de promotion ou encore via la diffusion des appels aux dons sur leurs outils de communication vers l’ensemble de la communauté du club (public, fans, abonnés, partenaires...).

L’ensemble de ces dispositifs vise à encourager le public à venir donner son sang.



Où donner son sang à Chalon sur Saône et la communauté d’agglomération ?

Prochainement plusieurs collectes événementielles auront lieu les 12 et 13 avril à l’ancienne Banque de France avec les clubs Rotary de Chalon et retour sur le parquet du Colisée le 14 juin pour la journée mondiale du don de sang. Pour savoir où donner et prendre rendez-vous, consultez le site www.dondesang.efs.sante.fr ou l’appli « Don de sang ».