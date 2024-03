Retour sur le gala du département Carrières Juridiques à l'IUT de Chalon

Cette soirée anniversaire a été organisée par le département et les étudiants en 2ème année de BUT Carrières Juridiques.

Une soirée sous le signe de l’émotion

Dans leur discours d’ouverture, M. Gianni Pillon, directeur de l’IUT, et Mme Sandrine Lhote, responsable du département, sont revenus sur la création du DUT Carrières Juridiques, devenu BUT depuis la réforme du diplôme. Un dossier qui a demandé du temps et beaucoup de travail pour aboutir à l’ouverture du département et l’arrivée de la première promotion en septembre 2019.

Eliot Donnet-Treboz, étudiant en 2ème année, a ensuite pris la parole pour s’exprimer sur l’organisation de cet évènement, sur laquelle sa promotion et les enseignants travaillent depuis un an.

Après ces trois interventions, la soirée s’est poursuivie avec un apéritif dinatoire puis une soirée dansante.

Cette soirée s’est déroulée en présence de Marie MERCIER Marie, Sénateur de Saône-et-Loire, Louis MARGUERITTE Louis, Député de Saône-et-Loire, Jean-Vianney GUIGUE, Vice-président du Conseil départemental de Saône-et- Loire, Isabel PAULO, Conseillère municipale déléguée aux actions en direction des jeunes de la ville de Chalon-sur-Saône, Eric MICHOUX, Maire d’Epervans, Cédric DEMONCEAUX, Vice-président aux formations technologiques, professionnelles et tout au long de la vie de l’Université de Bourgogne.

L’IUT a tenu à les remercier vivement pour leur présence à cet évènement et leur soutien.